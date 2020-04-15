Американський актор Едріен Броуді, відомий роллю музиканта Шпільмана у фільмі "Піаніст", відсвяткував 47-й День народження на самоізоляції.

Про це Броуді розповів в своєму Instagram.

У вівторок, 14 квітня, Едріен Броуді відсвяткував свій 47-й День народження. У зв’язку з пандемією коронавірусу, акторові довелося вдома на самоізоляції.

“Сьогодні я піднімаю келих за дружбу, сім’ю, любов, завзятість, надію, щедрість, доброту і спільноти. Хоча ми поки ізольовані, ми всі разом”, — написав актор та опублікував знімок з келихом, зроблений в італійському барі.

Едріен Броуді — американський актор та продюсер. Всесвітню популярність актор здобув після ролі польсько-єврейського музиканта Владислава Шпільмана у фільмі “Піаніст”. Також він відомий ролями у фільмах “Готель “Гранд Будапешт” та “Вчитель на заміну”.

За свою 32-річну кар’єру Броуді знявся в більш ніж 40 картинах та став єдиним американським актором в історії, який був удостоєний премії “Сезар” в категорії “Кращий актор”. До того ж, Броуді залишається наймолодшим лауреатом нагороди Американської академії “Оскар” в категорії “Кращий актор”. Він отримав її в 2003 році, коли йому було 29.