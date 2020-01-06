Відео опубліковано в Twitter-аккаунті NBC Entertainment.
Нагадаємо, 10-серійний фільм HBO про Чорнобильську трагедію отримав чотири номінації премії “Золотий глобус”.
Приймаючи нагороду, Джаред Харріс зі сцени подякував Вільнюсу і Києву за гостинність, а команди з Литви та України за співробітництво.
Він додав, що вважає, що український і білоруський народи прийняли на себе головний удар від Чорнобильської катастрофи.
“Народи України і Білорусі пережили цю катастрофу і захистили мільйони людей від жахливого удару ціною власних життів. “Чорнобиль” присвячений їхній мужності та їх пам’яті”, – завершив промову Харріс.
Chernobyl wins Best Limited Series or TV Movie at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/erAYdzFQNd
— NBC Entertainment (@nbc) 6 січня 2020 р.
Варто зазначити, що у вересні “Чорнобиль” завоював три нагороди американської телевізійної премії “Еммі”.
- У серпні Національний архів США оприлюднив перший засекречений звіт американської розвідки про аварію на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.
- Український драматург Павло Ар’є запідозрив американський телеканал НВО у використанні без дозволу фрагмента своєї п’єси “Сталкери” в четвертому епізоді міні-серіалу “Чорнобиль”.
- Дружина загиблого ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, пожежного Василя Ігнатенка Людмила заявила, що телевізійна мережа HBO не питала офіційно дозволу на екранізацію її історії.