Відео опубліковано в Twitter-аккаунті NBC Entertainment.

Нагадаємо, 10-серійний фільм HBO про Чорнобильську трагедію отримав чотири номінації премії “Золотий глобус”.

Приймаючи нагороду, Джаред Харріс зі сцени подякував Вільнюсу і Києву за гостинність, а команди з Литви та України за співробітництво.

Він додав, що вважає, що український і білоруський народи прийняли на себе головний удар від Чорнобильської катастрофи.

“Народи України і Білорусі пережили цю катастрофу і захистили мільйони людей від жахливого удару ціною власних життів. “Чорнобиль” присвячений їхній мужності та їх пам’яті”, – завершив промову Харріс.

Chernobyl wins Best Limited Series or TV Movie at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/erAYdzFQNd

— NBC Entertainment (@nbc) 6 січня 2020 р.