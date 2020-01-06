Відео опубліковано в Twitter-аккаунті NBC Entertainment.

Нагадаємо, 10-серійний фільм HBO про Чорнобильську трагедію отримав чотири номінації премії “Золотий глобус”.

Приймаючи нагороду, Джаред Харріс зі сцени подякував Вільнюсу і Києву за гостинність, а команди з Литви та України за співробітництво.

Він додав, що вважає, що український і білоруський народи прийняли на себе головний удар від Чорнобильської катастрофи.

“Народи України і Білорусі пережили цю катастрофу і захистили мільйони людей від жахливого удару ціною власних життів. “Чорнобиль” присвячений їхній мужності та їх пам’яті”, – завершив промову Харріс.


Варто зазначити, що у вересні “Чорнобиль” завоював три нагороди американської телевізійної премії “Еммі”.

  • У серпні Національний архів США оприлюднив перший засекречений звіт американської розвідки про аварію на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 році.
  • Український драматург Павло Ар’є запідозрив американський телеканал НВО у використанні без дозволу фрагмента своєї п’єси “Сталкери” в четвертому епізоді міні-серіалу “Чорнобиль”.
  • Дружина загиблого ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, пожежного Василя Ігнатенка Людмила заявила, що телевізійна мережа HBO не питала офіційно дозволу на екранізацію її історії.