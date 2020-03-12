Про це він повідомив на особистій facebook-сторінці.

Обстеження актор проходив в Австралії. Заражений не тільки він, а й його дружина Рита.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – FEBRUARY 09: (L-R) Tom Hanks and Rita Wilson attend the 92nd Annual Academy Awards at Hollywood and Highland on February 09, 2020 in Hollywood, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

За його словами, вони з дружиною відчували слабкість, як при застуді, тому вирішили звернутися за медичною допомогою.

“Ми відчували себе трохи втомленими, ніби у нас застуда, тіло боліло. У Рити був озноб, невелика температура. Ми пройшли тест на коронавірус і він виявився позитивним.

Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша сім’я буде на карантині стільки, скільки потрібно для безпеки оточуючих”, – поділився він.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.