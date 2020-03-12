Американський актор Том Хенкс повідомив, що здав тест на наявність коронавірусної інфекції, який показав позитивний результат.

Про це він повідомив на особистій facebook-сторінці.

Обстеження актор проходив в Австралії. Заражений не тільки він, а й його дружина Рита.

За його словами, вони з дружиною відчували слабкість, як при застуді, тому вирішили звернутися за медичною допомогою.

“Ми відчували себе трохи втомленими, ніби у нас застуда, тіло боліло. У Рити був озноб, невелика температура. Ми пройшли тест на коронавірус і він виявився позитивним.

Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша сім’я буде на карантині стільки, скільки потрібно для безпеки оточуючих”, – поділився він.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.