Про це він повідомив на особистій facebook-сторінці.
Обстеження актор проходив в Австралії. Заражений не тільки він, а й його дружина Рита.
За його словами, вони з дружиною відчували слабкість, як при застуді, тому вирішили звернутися за медичною допомогою.
“Ми відчували себе трохи втомленими, ніби у нас застуда, тіло боліло. У Рити був озноб, невелика температура. Ми пройшли тест на коронавірус і він виявився позитивним.
Що робити далі? У лікарів є протоколи лікування, яких необхідно дотримуватися. Наша сім’я буде на карантині стільки, скільки потрібно для безпеки оточуючих”, – поділився він.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.