Про це повідомили на сторінці “Демсокири” у соцмережі Facebook.
Інцидент стався на алеї Героїв Небесної Сотні. Поліціянти застосували силу проти активістів.
На опублікованому відео видно, що активісти збиралися розгорнути банер, але поліціянти навіть не подивилися, що там написано, а намагалися забрати.
“На банері був заклик накласти санкції РНБО на Ігоря Коломойського. Цей меседж чомусь не сподобався поліції”, – пояснили в організації.
За словами ентузіастів, кількох представників “Демсокири” поліціянти повалили на землю.
На відео видно, що після інциденту поліціянти віднесли банер до службового автобуса й відмовилися коментувати ситуацію.
17 вересня у Раді національної безпеки й оборони (РНБО) сповістили про запуск системи моніторингу олігархів. Це одна з вимог законопроєкту про олігархів, за який мають проголосувати у другому читанні. Система аналізуватиме дані з відкритих джерел, а також із секретних документів та тих, що передбачені для службового користування.
- У квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.
- Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.
- 20 травня Володимир Зеленський на своїй підсумковій пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.
- Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому етері повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.