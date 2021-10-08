У центрі Києва поліціянти не дали активістам громадської організації "Демократична сокира" повісити банер із закликом щодо введення санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомили на сторінці “Демсокири” у соцмережі Facebook.

Інцидент стався на алеї Героїв Небесної Сотні. Поліціянти застосували силу проти активістів.

На опублікованому відео видно, що активісти збиралися розгорнути банер, але поліціянти навіть не подивилися, що там написано, а намагалися забрати.

“На банері був заклик накласти санкції РНБО на Ігоря Коломойського. Цей меседж чомусь не сподобався поліції”, – пояснили в організації.

За словами ентузіастів, кількох представників “Демсокири” поліціянти повалили на землю.

На відео видно, що після інциденту поліціянти віднесли банер до службового автобуса й відмовилися коментувати ситуацію.

17 вересня у Раді національної безпеки й оборони (РНБО) сповістили про запуск системи моніторингу олігархів. Це одна з вимог законопроєкту про олігархів, за який мають проголосувати у другому читанні. Система аналізуватиме дані з відкритих джерел, а також із секретних документів та тих, що передбачені для службового користування.