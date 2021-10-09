Про це розповіла депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.
Зокрема, в Мережу виклали докази того, що підліткам, які прийшли на акцію, заплатили по 500 – 600 гривень. “Активістів” збирали через соціальні мережі та групи з пошуку підробітку. Тим, хто старший (за віком) чи були на акції понад три години – отримали до 1000 гривень.
Сюмар написала, що “активістів” збирав представник Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Їх (“активістів”) нашвидкоруч набирали на всіх сайтах і телеграм-каналах про роботу. Звісно, завезли й тітушок. Куди без них? Їм норм, безпечно”, – написала Сюмар.
Вона додала, що це було зроблено “заради картинки “масових заворушень”.
“Шкода лише дітей, яких за 800 грн використовують в ролі масовки”, – резюмувала політик.
9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. За словами депутата партії “Європейська солідарність” Олександра Погребиського, провокації проти Порошенка влаштував Зеленський.
На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками були підлітки.
- Нагадаємо, раніше у Дніпрі невідомі влаштували провокацію під час Kulish Fest.
- 24 серпня під час Маршу Патріотів, у якому взяли участь українські захисники, на п’ятого президента та лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка було скоєно напад. Дії нападника, 22-річного мешканця Чернігівщини Іллі Пустовгара, поліція кваліфікувала як хуліганство, а його самого відпустила без вручення підозри. Детальніше про це — в матеріалі “Напад на Петра Порошенка: що передувало, хто нападник і чому не діє поліція?”.