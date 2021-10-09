"Активістам", яких привезли на "мирну акцію протесту" під будинок п'ятого президента Петра Порошенка в Козині (Київська область), обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень.

Про це розповіла депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.

Зокрема, в Мережу виклали докази того, що підліткам, які прийшли на акцію, заплатили по 500 – 600 гривень. “Активістів” збирали через соціальні мережі та групи з пошуку підробітку. Тим, хто старший (за віком) чи були на акції понад три години – отримали до 1000 гривень.

Сюмар написала, що “активістів” збирав представник Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Їх (“активістів”) нашвидкоруч набирали на всіх сайтах і телеграм-каналах про роботу. Звісно, завезли й тітушок. Куди без них? Їм норм, безпечно”, – написала Сюмар.

Вона додала, що це було зроблено “заради картинки “масових заворушень”.

“Шкода лише дітей, яких за 800 грн використовують в ролі масовки”, – резюмувала політик.

9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. За словами депутата партії “Європейська солідарність” Олександра Погребиського, провокації проти Порошенка влаштував Зеленський.

На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками були підлітки.