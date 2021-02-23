Протестувальники оголосили безстрокову акцію на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка, яка розпочнеться в суботу. Протест на Банковій добігає кінця.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Спершу оголошення про безстрокову акцію на підтримку активіста з’явилося в його Telegram-каналі.

“Дякуємо вам, що вийшли на вулиці своїх міст, щоб підтримати Сергія Стерненка. Сьогодні нам вдалося зібрати багатотисячні акції по всій Україні та закордоном. Зараз ми залишатимемося на Банковій стільки, скільки потрібно. Проте влада не до кінця зрозуміла, що часи безправ‘я та свавілля закінчуються. Тому ми не збираємось зупинятися й оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко не буде на волі”, — йдеться в повідомленні.

Згодом про оголошення про безстрокову акцію на Банковій озвучив адвокат Стерненка Масі Найем.

“Президент Зеленський вирішив зробити собі політичного в’язня — він його отримав. І отримав народний гнів”, — сказав адвокат, оголосивши про загальну мобілізацію на 12:00 суботи, 27 лютого.

Після цього оголошення протестувальники почали поступово розходитися. Утім, певна кількість мітингарів вирішила залишитися. Деякі оголосили про наміри йти до Печерського райвідділку, де перебувають затримані учасники акції.

Акція на підтримку Стерненка

О 20:00 на вулиці Банковій в Києві розпочалася багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка. #Букви вели онлайнову трансляцію з мітингу.

На місце стягнуто чимало силовиків. Кордон правоохоронців блокував доступ протестувальників до Офісу президента, активісти час від часу намагалися прорватися через нього та вимагали, аби до них вийшов президент Володимир Зеленський. Однак силовики відтісняли їх, зокрема, застосовуючи газ.

Впродовж 3 годин, які тривала акція на Банковій, між протестувальниками та правоохоронцями виникали сутички. Активісти закидали правоохоронців фаєрами та снігом, петардами.

Близько 21:30 почали з’являтися повідомлення про перших постраждалих та затриманих під час акції.

Одночасно акції протесту проходили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі та інших містах України.

Ув’язнення Стерненка

Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.

В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.

Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.

Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.