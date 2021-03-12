Про це повідомили на сторінках активіста в Facebook, Twitter та Telegram.
“20 березня — день народження Сергія Стерненка. Свої 26 років він зустріне не у колі друзів та рідних, а за ґратами. Але ми знаємо, що найбажанішим подарунком для нього була б справедливість для кожного”, — йдеться в повідомленні.
Акція запланована на 19 годину суботи, 20 березня. Вона відбудеться біля Офісу президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій в Києві.
Для анонсу акції ті, хто підтримують активіста, розмістили відповідний банер на Повітрофлотському шляхопроводі:
Ув’язнення Стерненка
Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.
Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.
Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.
Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.
- 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув’язнили на 7 років та 3 місяці. Відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.
- 27 лютого учасники протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.
- Акції на підтримку активіста відбувалися також 8 та 9 березня.