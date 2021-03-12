Про це повідомили на сторінках активіста в Facebook, Twitter та Telegram.

“20 березня — день народження Сергія Стерненка. Свої 26 років він зустріне не у колі друзів та рідних, а за ґратами. Але ми знаємо, що найбажанішим подарунком для нього була б справедливість для кожного”, — йдеться в повідомленні.

Акція запланована на 19 годину суботи, 20 березня. Вона відбудеться біля Офісу президента Володимира Зеленського на вулиці Банковій в Києві.

Для анонсу акції ті, хто підтримують активіста, розмістили відповідний банер на Повітрофлотському шляхопроводі:

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.