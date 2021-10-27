Про це повідомив колишній секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО), керівник центрального штабу “Європейської Солідарності” Олександр Турчинов.

“Громадська організація “Справа Громад“ організувала збір коштів, щоб викупити бойового генерала Ігоря Павловського, який вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у “зеленого” режиму“, – йдеться в повідомленні.

За словами Турчинова, “в той час, коли київські суди випускають за копійчані застави або і взагалі без них – корупціонерів, зрадників та заколотників, Павловському, який мешкає з родиною в орендованій квартирі, виставили суму застави за сфабрикованою справою пів мільярда, яку “поблажливо” через три місяці зменшили до 18 млн“.

Він наголосив, що у ветерана війни, який отримав інвалідність під час бойових дій, немає таких коштів.

“Але я вірю, що ми можемо їх зібрати. Я вже зробив перерахунок на викуп Павловського і прошу всіх, хто з ним воював, кого він захищав у 2014 році, по можливості, підтримати генерала!“, – додав Турчинов.

Зазначимо, що пожертву можна зробити на сайті ГО за посиланням. Наразі з 18 млн вже зібрано – 684 212,19 грн.

Справа “Кузні на Рибальському”

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 44 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. 2 серпня апеляційний суд зменшив заставу до 50 млн.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.