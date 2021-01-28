Сьогодні у Києві знову проходить акція протесту підприємців "SaveФОП". Вони передали свої звернення у посольство США та представництво Європейського Союзу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зранку активісти зібралися на Майдані Незалежності і вирушили до Конституційного суду України.

Пізніше підприємці також відвідали представництво ЄС, після чого попрямували до посольства США.

В усі ці структури активісти передали свої звернення. Підприємці вимагають збереження спрощеної системи оподаткування та звітності, а також скасування обов’язкових касових апаратів. Крім того, вони виступають за зняття впроваджених на час дії карантинних обмежень заборони на роботу.

У столичній поліції повідомили, що аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій, правоохоронці спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби.

Також правоохоронці попередили, що через акції можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі Києва.