Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зранку активісти зібралися на Майдані Незалежності і вирушили до Конституційного суду України.
Пізніше підприємці також відвідали представництво ЄС, після чого попрямували до посольства США.
В усі ці структури активісти передали свої звернення. Підприємці вимагають збереження спрощеної системи оподаткування та звітності, а також скасування обов’язкових касових апаратів. Крім того, вони виступають за зняття впроваджених на час дії карантинних обмежень заборони на роботу.
У столичній поліції повідомили, що аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій, правоохоронці спільно із військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби.
Також правоохоронці попередили, що через акції можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі Києва.
- 15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності стались сутички між мітингуючими активістами SaveФОП та правоохоронцями. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших зіткнень із правоохоронцями. В результаті заворушень постраждали 40 поліцейських. Після цього протестувальники не залишили площу, і ввечері відбулися нові сутички. Протестувальники залишилися ночувати на Майдані.
- Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Новий орган буде сприяти налагодженню діалогу між органами державної влади та ФОПами.