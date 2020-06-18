Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Дорогою до ОПУ активісти скандували гасла: “Майдан живе!”, “Зелю – геть!”, “Слава Україні!” та інші.

Народна депутатка від фракції “Євросолідарності” Софія Федина зазначила, що президент Зеленський намагається знівелювати Україну. Вона додала, що до ОПУ активісти прямують, щоб залишити там свою шину, як нагадування.

“Потерпілий, вибачте, або він потерпілий, або він президент та верховний головнокомандувач. Верховний головнокомандувач зараз би вийшов і сказав вибачаюся за весь той беспрєдєл, який вчинили ті органи, якими я типу контролюю. Мені дуже прикро, дуже соромно, але я хочу щоб ми разом боролись за державу. Натомість потерпілий неодноразово заявляв, що він відмовлявся зустрітися з Порошенком, він відмовлявся визнавати реформи Порошенка, які визнає весь світ… А потерпілий не має бути президентом України”, – пояснила депутатка.

Під офісом активісти озвучили ряд вимог, серед яких:

припинити згортати демократію в країні,

припинити порушувати права людини і закону,

свобода слова для кожного,

викинути з України “московських посіпак”,

перестати паплюжити пам’ять Майдану.

Після цього всі, хто прийшов заспівали Гімн України і залишили під ОПУ шини, як “останнє попередження”.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенко.