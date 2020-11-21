Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Автомарш “Майдан – Феофанія” організував “Рух Опору Капітуляції”.
Автопробіг стартував з Європейської площі. Колона автомобілів попрямувала до “Феофанії”.
Серед учасників акції можна було помітити колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.
Деякі активісти привезли з собою шматки асфальту (як символ того, що гроші з коронавірусного фонду під час епідемії були витрачені на будівництво доріг).
Біля “Феофанії” активісти по черзі виступали і висували вимоги до президента Володимира Зеленського.
Серед цих вимог:
• повернути повноваження Національному агентству з питань попередження корупції та Національному антикорупційному бюро України;
• ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва і завершити судову реформу;
• реформувати Службу безпеки України;
• відкликати президентський законопроєкт про перезапуск Конституційного суду України, внести до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає прозорий механізм формування складу КСУ;
• відкликати законопроєкт “Про народовладдя – через всеукраїнський референдум”;
• звільнити керівників правоохоронних органів, причетних до репресій;
• припинити політично вмотивовані кримінальні переслідування;
• негайно звільнити з-під варти музиканта Андрія Антоненка (фігуранта “справи Шеремета”);
• відкликати “План дій” української делегації в Тристоронній контактній групі і відмовитися від обговорення 31 березня, як дати проведення виборів на окупованих територіях;
• заборонити відведення українських військ уздовж лінії розмежування;
• розпочати кримінальне розслідування перерозподілу коштів коронавірусного фонду;
• відправити у відставку Кабінет Міністрів;
• припинити знищення бізнесу;
• покарати організаторів президентського “опитування”, “яке створило неправомірну політичну перевагу на виборах для партії влади” та інші.
Після виступів активісти поклали на землю плакат з написом “Зе” і засипали його асфальтом під музику і запис промови Володимира Зеленського.
Учасники акції скандували “Зелю – геть!”, “Слава Україні!” та палили фаєри.
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