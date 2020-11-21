Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Автомарш “Майдан – Феофанія” організував “Рух Опору Капітуляції”.

Автопробіг стартував з Європейської площі. Колона автомобілів попрямувала до “Феофанії”.

Серед учасників акції можна було помітити колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Деякі активісти привезли з собою шматки асфальту (як символ того, що гроші з коронавірусного фонду під час епідемії були витрачені на будівництво доріг).

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Біля “Феофанії” активісти по черзі виступали і висували вимоги до президента Володимира Зеленського.

Серед цих вимог:

• повернути повноваження Національному агентству з питань попередження корупції та Національному антикорупційному бюро України;

• ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва і завершити судову реформу;

• реформувати Службу безпеки України;

• відкликати президентський законопроєкт про перезапуск Конституційного суду України, внести до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає прозорий механізм формування складу КСУ;

• відкликати законопроєкт “Про народовладдя – через всеукраїнський референдум”;

• звільнити керівників правоохоронних органів, причетних до репресій;

• припинити політично вмотивовані кримінальні переслідування;

• негайно звільнити з-під варти музиканта Андрія Антоненка (фігуранта “справи Шеремета”);

• відкликати “План дій” української делегації в Тристоронній контактній групі і відмовитися від обговорення 31 березня, як дати проведення виборів на окупованих територіях;

• заборонити відведення українських військ уздовж лінії розмежування;

• розпочати кримінальне розслідування перерозподілу коштів коронавірусного фонду;

• відправити у відставку Кабінет Міністрів;

• припинити знищення бізнесу;

• покарати організаторів президентського “опитування”, “яке створило неправомірну політичну перевагу на виборах для партії влади” та інші.

Після виступів активісти поклали на землю плакат з написом “Зе” і засипали його асфальтом під музику і запис промови Володимира Зеленського.

Учасники акції скандували “Зелю – геть!”, “Слава Україні!” та палили фаєри.

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Акція біля

Фото: #Букви

  • Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи, який встановлено на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).
  • З нагоди сьомої річниці Революції Гідності у Києві відбувся молебень та покладання квітів.