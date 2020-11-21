Сьогодні, у День Гідності та Свободи, активісти влаштували автопробіг до лікарні "Феофанія", де проходить лікування від коронавірусу COVID-19 президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Автомарш “Майдан – Феофанія” організував “Рух Опору Капітуляції”.

Автопробіг стартував з Європейської площі. Колона автомобілів попрямувала до “Феофанії”.

Серед учасників акції можна було помітити колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Деякі активісти привезли з собою шматки асфальту (як символ того, що гроші з коронавірусного фонду під час епідемії були витрачені на будівництво доріг).

Біля “Феофанії” активісти по черзі виступали і висували вимоги до президента Володимира Зеленського.

Серед цих вимог:

• повернути повноваження Національному агентству з питань попередження корупції та Національному антикорупційному бюро України;

• ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва і завершити судову реформу;

• реформувати Службу безпеки України;

• відкликати президентський законопроєкт про перезапуск Конституційного суду України, внести до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає прозорий механізм формування складу КСУ;

• відкликати законопроєкт “Про народовладдя – через всеукраїнський референдум”;

• звільнити керівників правоохоронних органів, причетних до репресій;

• припинити політично вмотивовані кримінальні переслідування;

• негайно звільнити з-під варти музиканта Андрія Антоненка (фігуранта “справи Шеремета”);

• відкликати “План дій” української делегації в Тристоронній контактній групі і відмовитися від обговорення 31 березня, як дати проведення виборів на окупованих територіях;

• заборонити відведення українських військ уздовж лінії розмежування;

• розпочати кримінальне розслідування перерозподілу коштів коронавірусного фонду;

• відправити у відставку Кабінет Міністрів;

• припинити знищення бізнесу;

• покарати організаторів президентського “опитування”, “яке створило неправомірну політичну перевагу на виборах для партії влади” та інші.

Після виступів активісти поклали на землю плакат з написом “Зе” і засипали його асфальтом під музику і запис промови Володимира Зеленського.

Учасники акції скандували “Зелю – геть!”, “Слава Україні!” та палили фаєри.