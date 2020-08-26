Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, зараз Глава держави перебуває із робочим візитом на Дніпропетровщині. За повідомленнями об’єднання “Рух опору капітуляції”, коли Володимир Зеленський перебував у Дніпрі, активісти влаштували акцію на підтримку фігурантів “справи Шеремета” — ветерана Андрія Антоненка, лікарки Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь. Охорона
президента застосувала силу до активістів, коли вони намагалися підійти до нього.
“Сьогодні в Дніпрі охорона Зеленського за участі поліції побила активістів Дніпро РОК, які проводили мирну акцію, метою якої було спитати у президента про ганебне судилище над Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь. Про зрадника Єрмака, про капітуляцію”, — повідомили активісти.
Вони також надали відео, на якому видно, як активістка намагається підійти до президента, але її утримують охоронці. При цьому на адресу активістки висловлюються лайкою.
Згодом координатор “Руху” у Дніпрі Андрій Денисенко повідомив, що постраждалій активістці Аліні Новіковій (яка фігурує на відео) під час інциденту зламали ребро. На підтвердження було надано довідку з лікарні.
До того ж, ще двоє активістів зазнали тілесних ушкоджень.
Реакція УДО
Управління державної охорони, працівники якої здійснюють охорону президента, заперечує цю інформацію і заявляє про маніпуляції.
“Поширена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація не відповідає дійсності та розповсюджується виключно в інтересах окремих політичних груп! Більше того, інформація про те, що військовослужбовці УДО України нібито застосували фізичну силу до мітингувальників є відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації”, — заявили в УДО.
При цьому Управління не виклало свою версію подій, зафіксованих на відео.
- У липні під час візиту президента Володимира Зеленського до Луцька працівники держохорони погрожували силою вести журналістів місцевого телеканалу.
- 30 липня у ЗМІ з’явилося відео, як кортеж президента Володимира Зеленського порушує правила дорожнього руху: перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує “правила рядності” при повороті тощо.