"Рух опору капітуляції" повідомив про застосування сили з боку охорони президента Володимира Зеленського під час його візити до Дніпра. Управління держохорони спростовує.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, зараз Глава держави перебуває із робочим візитом на Дніпропетровщині. За повідомленнями об’єднання “Рух опору капітуляції”, коли Володимир Зеленський перебував у Дніпрі, активісти влаштували акцію на підтримку фігурантів “справи Шеремета” — ветерана Андрія Антоненка, лікарки Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь. Охорона

президента застосувала силу до активістів, коли вони намагалися підійти до нього.

“Сьогодні в Дніпрі охорона Зеленського за участі поліції побила активістів Дніпро РОК, які проводили мирну акцію, метою якої було спитати у президента про ганебне судилище над Андрієм Антоненком, Юлією Кузьменко і Яною Дугарь. Про зрадника Єрмака, про капітуляцію”, — повідомили активісти.

Вони також надали відео, на якому видно, як активістка намагається підійти до президента, але її утримують охоронці. При цьому на адресу активістки висловлюються лайкою.

Згодом координатор “Руху” у Дніпрі Андрій Денисенко повідомив, що постраждалій активістці Аліні Новіковій (яка фігурує на відео) під час інциденту зламали ребро. На підтвердження було надано довідку з лікарні.

До того ж, ще двоє активістів зазнали тілесних ушкоджень.

Реакція УДО

Управління державної охорони, працівники якої здійснюють охорону президента, заперечує цю інформацію і заявляє про маніпуляції.

“Поширена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація не відповідає дійсності та розповсюджується виключно в інтересах окремих політичних груп! Більше того, інформація про те, що військовослужбовці УДО України нібито застосували фізичну силу до мітингувальників є відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації”, — заявили в УДО.

При цьому Управління не виклало свою версію подій, зафіксованих на відео.