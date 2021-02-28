Українські активісти 28 лютого з адміністративного кордону Херсонській області запустили у бік анексованого Криму прапор України з посланнями для кримчан.

Про це повідомляє видання “Крим.Реалії”.

Акція присвячена Дню спротиву окупації Криму та міста Севастополя (26 лютого).

Один із координаторів акції Ісмаїл Рамазанов розповів, що прапор до цього на кілька днів розмістили в “Кримському домі” в Києві. Всі охочі приходили й писали побажання і звернення до кримчан, які продовжують жити на території півострова.

“До мене зверталися з Туреччини та Латвії представники нашої діаспори для того, щоб від них теж були підписи на цьому прапорі. Цей прапор буде об’єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців. Це надихає нас на подальшу боротьбу за повне звільнення й деокупацію Криму і за звільнення всіх політв’язнів”, — зазначив Рамазанов.

Він також уточнив, що на прапорі свої звернення написали й керівники Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров й Ільмі Умеров.

Фото: “Крим.Реалії”

У вівторок прапор принесли до будівлі Верховної Ради, щоб на ньому могли написати повідомлення і народні депутати.

Прапор розміром 20 на 6 метрів пошила переселенка і волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова.

Прапор запустили до Криму на повітряних кулях із Каланчака.