Під Офісом президента на Банковій у Києві 28 червня о 19:00 відбудеться акція "Зеленський сидітиме в тюрмі".

Подію анонсували у “Русі опору капітуляції” на своїй сторінці у Facebook.

“Політичні заяви Зеленського мають стати не предметом дискусій, а предметом кримінальних проваджень. Коли правоохоронні органи недієздатні, а суди знаходяться під впливом Портнова, роль гаранта Конституції, права та закону має взяти на себе громадянське суспільство”, – йдеться у повідомленні.

На мітингу 28 червня активісти хочуть оголосити Зеленському про підозру в скоєнні державної зради та створити громадський обвинувальний акт.

“Підготуємо заяви про злочин, подамо їх до відповідних органів та візьмемо процес розслідування під свій контроль”, – зазначають активісти.