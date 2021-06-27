Подію анонсували у “Русі опору капітуляції” на своїй сторінці у Facebook.
“Політичні заяви Зеленського мають стати не предметом дискусій, а предметом кримінальних проваджень. Коли правоохоронні органи недієздатні, а суди знаходяться під впливом Портнова, роль гаранта Конституції, права та закону має взяти на себе громадянське суспільство”, – йдеться у повідомленні.
На мітингу 28 червня активісти хочуть оголосити Зеленському про підозру в скоєнні державної зради та створити громадський обвинувальний акт.
“Підготуємо заяви про злочин, подамо їх до відповідних органів та візьмемо процес розслідування під свій контроль”, – зазначають активісти.
- Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. За українським законодавством, проведення військових операцій – є державною таємницею.