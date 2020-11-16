"Рух опору капітуляції" анонсував акцію протесту під будівлею лікарні "Феофанія", де від коронавірусу лікується президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сторінці об’єднання.

Цієї суботи, 21 листопада, Україна відзначатиме День Гідності та Свободи. Це — державне свято, яке відзначається у річницю “Помаранчевої революції” та “Революції Гідності”.

Відтак у сьому річницю Майдану активісти планують влаштувати автомарш від Майдану Незалежності до лікарні “Феофанія”, де наразі перебуває президент Зеленський.

“21 листопада в День Свободи і Гідності ми маємо захистити свої національні та громадянські права. Тому закликаємо всіх 21 листопада о 14-й зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо до Феофанії, де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосікі. Якщо президент до того моменту звідти втече – поїдемо шукати його додому, на дачу, під ОП, якщо поїде в іншу область – наші активісти знайдуть його і там”, — заявляють організатори акції.

Також організатори звернулися до учасників акції з проханням приїздити на акція на авто та брати попутників, а також шини та шматки асфальту.

“Ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ”, — заявили вони.

У “РОК” наголошують, що Зеленський краде європейське майбутнє держави, хоче здійснити конституційний переворот, покриває репресії проти патріотів, просуває капітуляцію тощо.

Під час акції активісти планують оголосити широкий перелік вимог до влади. Серед таких вимог — ліквідація Окружного адмінсуду Києва, звільнення фігуранта “справи Шеремета” Андрія Антоненка, реформування Служби безпеки тощо.