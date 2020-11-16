Про це повідомляється на сторінці об’єднання.
Цієї суботи, 21 листопада, Україна відзначатиме День Гідності та Свободи. Це — державне свято, яке відзначається у річницю “Помаранчевої революції” та “Революції Гідності”.
Відтак у сьому річницю Майдану активісти планують влаштувати автомарш від Майдану Незалежності до лікарні “Феофанія”, де наразі перебуває президент Зеленський.
“21 листопада в День Свободи і Гідності ми маємо захистити свої національні та громадянські права. Тому закликаємо всіх 21 листопада о 14-й зібратися на Європейській площі, звідки ми їдемо до Феофанії, де Зеленський з ВІП-палати записує свої відосікі. Якщо президент до того моменту звідти втече – поїдемо шукати його додому, на дачу, під ОП, якщо поїде в іншу область – наші активісти знайдуть його і там”, — заявляють організатори акції.
Також організатори звернулися до учасників акції з проханням приїздити на акція на авто та брати попутників, а також шини та шматки асфальту.
“Ми повернемо президенту те, що він підсунув нам замість ліків та апаратів ШВЛ”, — заявили вони.
У “РОК” наголошують, що Зеленський краде європейське майбутнє держави, хоче здійснити конституційний переворот, покриває репресії проти патріотів, просуває капітуляцію тощо.
Під час акції активісти планують оголосити широкий перелік вимог до влади. Серед таких вимог — ліквідація Окружного адмінсуду Києва, звільнення фігуранта “справи Шеремета” Андрія Антоненка, реформування Служби безпеки тощо.
- 21 жовтня активістки влаштували акцію протесту у відповідь на рішення суду щодо продовження запобіжних заходів фігурантам справи Шеремета. Вона пройшла під резиденцією президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі, де також мешкає генпрокурорка Ірина Венедіктова.
- 10 вересня активісти “Руху опору капітуляції” приїхали до резиденції президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі аби висловити протест проти рішення ТКГ про спільну з окупантами інспекцію позицій ЗСУ.