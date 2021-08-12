Журналістки та активістки із Саудівської Аравії та ОАЕ запевняють, що стали жертвами ізраїльського шпигунського програмного забезпечення (ПЗ) Pegasus, і що таким чином уряди хочуть їх залякати або змусити замовкнути.

Про це йдеться у матеріалі NBC News.

У червні минулого року Гада Оейсс, ліванська журналістка телеканалу Al-Jazeera, обідала вдома разом зі своїм чоловіком, коли отримала повідомлення від колеги перевірити Twitter.

Оейсс відкрила акаунт і жахнулася: її особисті фото, де вона була в бікіні в джакузі, поширили мережею акаунтів разом із фейковими заявами про те, що фотографії були зроблені в будинку її боса.

Протягом наступних кількох днів її завалили тисячами твітів і повідомлень, які критикували її авторитет як журналістки. Жінку називали повією, говорили, що вона потворна і стара. Багато повідомлень прийшли з акаунтів, які підтримували наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана Аль Сауда.

“Я відразу зрозуміла, що мій телефон зламали. Ці фотографії ніде не публікувалися. Вони були тільки в моєму телефоні. Це як ніби хтось увійшов до мого будинку, у мою спальню, мою ванну кімнату”, – сказала Оейсс. Вона вважає, що таким чином її хотіли змусити замовкнути за її критичні репортажі про саудівській режим.

Оейсс – одна з декількох відомих жінок-журналісток і активісток, які стала жертвою переслідування з боку авторитарних режимів на Близькому Сході з використанням шпигунського ПЗ Pegasus, створеного ізраїльської технологічною компанією NSO Group.

Шпигунське ПЗ перетворює телефон в пристрій спостереження, активує мікрофони і камери і експортує файли без відома користувача.

Аля Альвайті, активістка і колишня професійна наїзниця із Саудівської Аравії, яка зараз живе в Лондоні, сказала, що також стала жертвою хакерської атаки з використанням шпигунського ПЗ Pegasus від NSO Group.

У 2018 році її телефон почав дивно поводитися: пристрій часто зависав.

Їй телефонували з дивних номерів, і іноді на екрані з’являлися повідомлення про те, що файли передаються. Водночас вона отримувала в Інтернеті погрози, які, на її думку, були від осіб, пов’язаних з урядом Саудівської Аравії.

Альвайті була першою жінкою-наїзницею в Саудівській Аравії і представляла королівство на змаганнях між 2004 і 2011 роками.

“Я добре виступала. Але потім, коли я почала висловлювати свою думку про те, що відбувається в Саудівській Аравії, я стала ворогом”, – сказала вона, маючи на увазі свою активність у зв’язку з убивством журналіста Хашоггі в 2018 році.

Альвайті пішла в Скотланд-Ярд, де їй сказали, що телефон зламали. Але правоохоронці не могли зрозуміти, ким: IP-адреси вели до громадських місць, таких як філії McDonald’s і Costa Coffee. Відтоді жінці доводилося постійно озиратися назад. За два роки вона змінила 16 домівок.

“Важко жити зі страхом. Що заважає їм всюди знову робити те, що вони зробили з Хашоггі?” – сказала вона.

Влітку 2020 року в мережі почали з’являтися фотографії, які, за словами Альвайті, зберігалися лише на її телефоні. На одному фото вона на весіллі подруги у короткій сукні і з синцем на нозі від верхової їзди. На іншому знімку вона засмагає в шортах і футболці. Фотографії опублікували в Twitter зі сфабрикованими історіями, в яких вона звинувачувалася в пияцтві, розпусних зв’язках. Сотні людей у соціальних мережах назвали її повією. Інші надсилали їй погрози смертю.

Як і у випадку з Оейсс, багато з акаунтів виявилися проурядовими, із саудівськими прапорами або фотографіями наслідного принца.

За словами Альвайті, вона зв’язалася з фірмою Citizen Lab, що займається цифровою криміналістикою, де працюють деякі світові експерти зі шпигунського ПЗ Pegasus, і попросила їх перевірити телефон. Вони знайшли сліди Pegasus, і порадили змінити пристрій.

Ще однією жертвою хакерської атаки стала 33-річна Алаа аль-Сіддік, еміратська активістка і виконавча директорка правозахисної групи ALQST.

Телефон аль-Сіддік почав давати збої в 2020 році. Жінка подумала, що її зламали, як і інших відомих жінок-активісток. І знову компанія Citizen Lab перевірила телефон аль-Сіддік і виявила сліди шпигунського ПЗ Pegasus.

Аль-Сіддік стала побоюватися витоку її особистих фотографій. Але жінка загинула в автокатастрофі в Оксфордширі, Англія.

Саудівська активістка Ліна аль-Хатлул повідомила, що якось відправила свій телефон для перевірки до Amnesty International на наявність слідів шпигунського ПЗ Pegasus. Але експерти нічого не знайшли. Варто зазначити, що її сестру Луджайн, одну із затятих прихильниць права жінок водити авто, в 2017 році засудили на більш, ніж три роки в’язниці.

Луджайн аль-Хатлул, номер якої знаходився в списку потенційних цілей для шпигунського ПЗ Pegasus, який імовірно складали в ОАЕ, не змогла перевірити свій телефон на наявність шпигунського ПЗ, оскільки її пристрої були конфісковані.

Однак експерт з цифрової безпеки, яка зараз працює в правозахисній групі Front Line Defenders, перевірила пристрої Луджайни на конференції з кібербезпеки в 2017 році і виявила, що її електронні листи читала третя сторона, яка перебувала в Об’єднаних Арабських Еміратах.