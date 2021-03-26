Сьогодні, 28 березня, суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова не змогла обрати запобіжний захід активісту, одному з лідерів руху "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

В коментарі #Буквам Роман Ратушний сказав, що він з адвокатом прибули до суду заздалегідь, аби суд почався вчасно і нікого не затримувати. Проте засідання почалося більш ніж з півгодинною затримкою.

Роман Ратушний на суді заявив про свою вимогу на відвід судді. “Суддя Костянтінова не може неупереджено та всестороннього розглядати мою справу через свої особисті обставини. Суддя передала заяву про відвід іншому слідчому судді. Сьогодні вже ніякого засідання не буде”, – сказав Ратушний.

Романа Ратушного звинувачують у причетності до подій під Офісом президента 20 березня, коли учасники мітингу на підтримку Сергія Стерненка розмалювали графіті фасад ОПУ та пошкодили вхідні двері.

Ім’я Ратушного назвав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він публікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента. У відео зазначені імена осіб, які нібито присутні на кадрах (їх упізнавали за одягом, тощо).

Роман Ратушний заперечив свою причетність до протиправних дій та вимагав від заступника міністра вибачень та спростування.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.