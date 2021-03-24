Київський активіст, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний отримав підозру через участь в акції під Офісом президента 20 березня.

Про це активіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко публікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента. Фігурантів запису він назвав “купкою провокаторів”, які “підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій”.

У відео Геращенко зазначаються імена осіб, що нібито присутні на відео (їх упізнавали за одягом тощо). Один з чоловіків, названих на відео — Роман Ратушний — заперечив свою причетність до протиправних дій та вимагає від заступника міністра вибачень та спростування.

Зокрема, він мав змогу висловити своєю позицію в етері телеканалу “Україна 24”, куди також запросили пана Геращенка. Останній не з’явився.

“На етері мав бути Антон Геращенко, якому я висловив вимогу вчора спростувати неправдиву інформацію щодо мене, яка була в опублікованому ним ролику. Він злякався і не прийшов”, — пише Ратушний.

Одразу після етеру активістові вручили підозру, одразу за двома статтями:

ч. 4 ст. 296 — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень;

ч. 2 ст. 194 — умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Активіст переконаний, що ця підозра — спосіб помститися з боку представників Офісу президента.

“На виході з телестудії мене чекала оперативна група слідчих, які вручила мені підозру. Я вважаю що замовником цієї підозри є заступник голови офісу президента Андрій Смирнов і це помста за мою діяльність щодо захисту Протасового яру від незаконної забудови Геннадія Корбана, інтереси якого Смирнов лобіює і після того, як перестав бути його адвокатом”, — наголосив Ратушний.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Після акції поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам. Ратушний став шостим.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю.За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда так само як і Строканя відправили під домашній арешт.