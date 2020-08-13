Про це активіст повідомив у Telegram.
За словами Стерненка, у четвер, 13 серпня, він разом з адвокатом Миколою Ореховським прибув до Служби безпеки України, де йому було вручено обвинувальний акт.
Активіст повідомив, що до будівлі СБУ в цей час прибули чимало правоохоронців та невідомі люди у цивільному.
Обвинувачення стосуються справи щодо нападу на активіста, що сталося навесні 2018 року. На думку активіста, його звинувачують “у тому, що захистив своє життя”.
Справу мають розглядати в Одесі, проте Стерненко має намір домагатися її розгляду у столиці.
“Далі справу мають відправити у Приморський райсуд Одеси для розгляду по суті. Проте ми будемо звертатись до Верховного суду з вимогою змінити підсудність на один з судів м. Києва”, — написав він.
Нагадаємо, 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. 6 серпня суд змінив запобіжний на нічний домашній арешт.
Держобвинувачення наполягає на скасуванні цього рішення та поверненні цілодобового домашнього арешту. Київський апеляційний суд мав розглянути скаргу 13 серпня, проте засідання було перенесено на 3 вересня.
- 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
- У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
- 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року. Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
- У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.