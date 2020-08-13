Активісту Сергію Стерненку вручили обвинувальний акт. Його справу мають розглядати в Одесі.

Про це активіст повідомив у Telegram.

За словами Стерненка, у четвер, 13 серпня, він разом з адвокатом Миколою Ореховським прибув до Служби безпеки України, де йому було вручено обвинувальний акт.

Активіст повідомив, що до будівлі СБУ в цей час прибули чимало правоохоронців та невідомі люди у цивільному.

Обвинувачення стосуються справи щодо нападу на активіста, що сталося навесні 2018 року. На думку активіста, його звинувачують “у тому, що захистив своє життя”.

Справу мають розглядати в Одесі, проте Стерненко має намір домагатися її розгляду у столиці.

“Далі справу мають відправити у Приморський райсуд Одеси для розгляду по суті. Проте ми будемо звертатись до Верховного суду з вимогою змінити підсудність на один з судів м. Києва”, — написав він.

Нагадаємо, 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. 6 серпня суд змінив запобіжний на нічний домашній арешт.

Держобвинувачення наполягає на скасуванні цього рішення та поверненні цілодобового домашнього арешту. Київський апеляційний суд мав розглянути скаргу 13 серпня, проте засідання було перенесено на 3 вересня.