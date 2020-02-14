Активісти політичної партії "Національний корпус" прийшли на Банкову з вимогою до Президента Володимира Зеленського відзвітувати про його поїздку в Оман.

Про це повідомляє прес–служба партії.

Націоналісти влаштували пікет з імпровізованими плакатами–валентинками, на яких в карикатурній формі були зображені Президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін і голова ради безпеки Росії Микола Патрушев.

“Вважаємо, що під час війни з РФ таємні зустрічі президента України з ФСБшниками є абсолютно неприйнятними і можуть свідчити про державну зраду“, – сказано в повідомленні.

Раніше в програмі “Схеми” стверджувалося, що Микола Патрушев відвідував Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський. За інформацією журналістів, російський силовик прилетів в ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.

Після виходу програми очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наведені журналістами дані не підкріплені фактами і необ’єктивні. Він зазначив, що сюжет “Схем” – “брехня від початку і до кінця, і немає жодного об’єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення”.

Раніше вже колишній голова Офісу президента Андрій Богдан на запит народного депутата від “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка відповів, що візит президента України Володимира Зеленського до Оману не був офіційним і здійснювався за рахунок особистих коштів.