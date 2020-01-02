У новорічну ніч кілька десятків активістів прийшли під стіни СІЗО, в якому утримують підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета, щоб привітати їх з Новим роком.

Про це повідомили в Facebook, групі захисту Юлії Кузьменко.

Активісти робили чай і каву, співали пісень і танцювали. Також з Новим роком вітали підозрюваних, Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко, казкові персонажі та Святий Миколай.

Прямо зараз під ІТТ, у якому утримуються Юля Кузьменко та Андрій Антоненко.

Зустрічаємо Новий Рік з Юлею та Андрієм! Підтягуйтесь!

Адреса: Косогірний перевулок, 7. З Новим Роком! Опубликовано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вторник, 31 декабря 2019 г.

З Новим Роком! Свободу Патріотам! #freeDrKuzmenko Опубликовано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вторник, 31 декабря 2019 г.

Це вже 19-а ніч в неволі для Антоненка і Кузьменко.

Також була під СІЗО мати Антоненка.

25 грудня підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко з ізолятора привітав усіх зі святами та подякував за підтримку.

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.