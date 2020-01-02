Про це повідомили в Facebook, групі захисту Юлії Кузьменко.
Активісти робили чай і каву, співали пісень і танцювали. Також з Новим роком вітали підозрюваних, Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко, казкові персонажі та Святий Миколай.
Прямо зараз під ІТТ, у якому утримуються Юля Кузьменко та Андрій Антоненко.
Зустрічаємо Новий Рік з Юлею та Андрієм!
Підтягуйтесь!
Адреса: Косогірний перевулок, 7.
З Новим Роком!
Опубликовано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вторник, 31 декабря 2019 г.
З Новим Роком! Свободу Патріотам!
#freeDrKuzmenko
Опубликовано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вторник, 31 декабря 2019 г.
Це вже 19-а ніч в неволі для Антоненка і Кузьменко.
Також була під СІЗО мати Антоненка.
25 грудня підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко з ізолятора привітав усіх зі святами та подякував за підтримку.
Нагадаємо, що співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.