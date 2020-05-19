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Активісти прийдуть до Зеленського, щоб запитати, коли покарають замовників вбивства Гандзюк

Активісти руху "Хто замовив Катю Гандзюк?" оголосили про намір запитати у Володимира Зеленського, коли винні будуть покарані.

Вівторок, 19 травня 2020, 18:50

Відповідну заяву оприлюднено на Facebook-сторінці ініціативи.

“Завтра рівно рік як Володимир Зеленський став Президентом України. Він йшов у  Президенти, згадуючи, в тому числі, й  ім’я Каті Гандзюк. Він обіцяв, що всі замовники будуть покарані. Зараз справу Каті зливають, а Володимир Зеленський закриває на це очі”, – йдеться в заяві.

Активісти мають намір прийти на пресконференцію  до Володимира Зеленського, щоб запитати у нього, коли всі винні в убивстві Катерини Гандзюк понесуть відповідальність.

У заяві уточнюється, що активісти планують зібратися завтра, 19 травня, о 9:30 ранку в Маріїнському парку з боку Кабінету міністрів.

Нагадаємо, чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це відбулося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.

У грудні 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.

  • 29 березня активісти руху “Хто замовив Катю Гандзюк?” заявили, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова тисне на батька загиблої херсонської чиновниці.
  • Ексзаступник голови Офісу генпрокурора Віктор Трепак заявив, що сумнівається в тому, що після його відставки у справі щодо вбивства херсонської чиновниці та активістки Катерини Гандзюк можливий прорив.
Теги: вбивство, Володимир Зеленський, протест, активіст, вбивство, Катерина Гандзюк

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