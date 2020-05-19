Активісти прийдуть до Зеленського, щоб запитати, коли покарають замовників вбивства Гандзюк

Активісти руху "Хто замовив Катю Гандзюк?" оголосили про намір запитати у Володимира Зеленського, коли винні будуть покарані.

Відповідну заяву оприлюднено на Facebook-сторінці ініціативи.

“Завтра рівно рік як Володимир Зеленський став Президентом України. Він йшов у Президенти, згадуючи, в тому числі, й ім’я Каті Гандзюк. Він обіцяв, що всі замовники будуть покарані. Зараз справу Каті зливають, а Володимир Зеленський закриває на це очі”, – йдеться в заяві.

Активісти мають намір прийти на пресконференцію до Володимира Зеленського, щоб запитати у нього, коли всі винні в убивстві Катерини Гандзюк понесуть відповідальність.

У заяві уточнюється, що активісти планують зібратися завтра, 19 травня, о 9:30 ранку в Маріїнському парку з боку Кабінету міністрів.