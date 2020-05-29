Захід анонсував у Facebook його організатор, адміністратор “Української Вікіпедії” Олександр Іванов.

Акція називається “Разумкову – лапті!” Вона стартує о 10:00 біля комітетів Верховної Ради за адресою вул. Грушевського 5.

“Все частіше ми чуємо заяви від “зеленої” влади щодо їх бажання змінити закон про державну мову в бік русифікації. Зокрема, 27 травня спікер Верховної Ради від “Слуги народу” Дмитро Разумков в інтерв’ю “Главкому” заявив, що закон про державну мову потрібно змінювати. Атаки влади на мовний закон – це ще один прояв капітуляції перед Росією. Також – це спроба прикрити провальну політику влади, яка призводить до зниження рівня життя українців та ослаблення держави”, – написав Іванов.

Він запросив бажаючих приєднатися до акції в понеділок, в рамках якої “Разумков отримає свої лапті”.

“Ці лапті російським реваншистам будуть першими, але не останніми. Долучайтеся до загальноукраїнської кампанії #ЛаптіРеваншу. Бачиш реваншиста – дай йому лаптя!” – додав Іванов.

Раніше Дмитро Разумков заявив, що закон про мову необхідно змінювати, проте єдиної позиції у фракції “Слуги народу” з цього питання немає. На його думку, мовний закон створює проблеми навколо питань квот на телебаченні і радіо, а також не враховує інтереси людей, які проживають на території України і розмовляють різними мовами.

“Ця проблема дійсно є, і на сьогодні ми її не врегулювали. Дуже багато людей у нас в країні розмовляють різними мовами, і інтереси всіх повинні бути враховані. Якщо прибрати з цього процесу політику і політиків”, – заявив Разумков.