Минулого тижня статки засновника компанії Tesla Ілона Маска збільшилися більш, ніж на 3 мільярди доларів США.

Про це повідомляється в матеріалі видання Forbes.

Незважаючи на падіння на ринку, Ілон Маск отримав другий за величиною приріст на цьому тижні в доларовому еквіваленті.

Також акції Tesla виросли на 9%, до рекордного максимуму в середу.

Це сталося після того, Маск повідомив співробітникам, що треба запускати серійне виробництво вантажних автомобілів.

На цьому тижні статки Маска збільшилися на 3,4 млрд доларів до 41,5 млрд доларів.