Про це повідомляється в матеріалі видання Forbes.

Незважаючи на падіння на ринку, Ілон Маск отримав другий за величиною приріст на цьому тижні в доларовому еквіваленті.

Також акції Tesla виросли на 9%, до рекордного максимуму в середу.

Це сталося після того, Маск повідомив співробітникам, що треба запускати серійне виробництво вантажних автомобілів.

На цьому тижні статки Маска збільшилися на 3,4 млрд доларів до 41,5 млрд доларів.

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