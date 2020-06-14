Про це повідомляється в матеріалі видання Forbes.
Незважаючи на падіння на ринку, Ілон Маск отримав другий за величиною приріст на цьому тижні в доларовому еквіваленті.
Також акції Tesla виросли на 9%, до рекордного максимуму в середу.
Це сталося після того, Маск повідомив співробітникам, що треба запускати серійне виробництво вантажних автомобілів.
На цьому тижні статки Маска збільшилися на 3,4 млрд доларів до 41,5 млрд доларів.
- 4 травня американський підприємець Ілон Маск і канадська співачка Граймс (Grimes, Клер Еліс Буше) стали батьками.