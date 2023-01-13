Сьогодні, 13 січня, американський актор Езра Міллер визнали свою провину за незаконне проникнення в будинок сусіда в межах угоди з обвинуваченням, аби уникнути ув'язнення, поставши перед судом у Беннінгтоні, штат Вермонт.

Про це повідомляє BBC.

Наразі відомо, що звинувачення зняли. Тепер протягом року Езра перебуватимуть на випробувальному терміні та платитимуть штраф розміром 500 доларів, а також повинні відмовитися від алкоголю. Також Міллер мають проходити тести на наркотики.

Їх звинуватили в проникненні до будинку неподалік від місця проживання та в крадіжці з кухні пляшок алкоголю в травні 2022 року.

У своїй заяві адвокат Міллера заявив журналістам: “Сьогодні вранці Езра Міллер визнали себе винним у незаконному проникненні у Верховному суді Вермонта та прийняли умови, висунуті судом”.

ДОВІДКА. 30-річні Міллер, використовують щодо себе займенник “вони”, адже в англійській мові небінарні люди часто використовують гендерно-нейтральні займенники “they/them”. Отже, в українській мові їхніми відповідниками будуть “вони/їх”.