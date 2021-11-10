Про це він розповів в інтерв’ю головній редакторці інтернет-видання “ГОРДОН” Олесі Бацман.

Великий зазначив, що є теми, на які артисти не мають права жартувати, наприклад, на тему смерті, хвороби чи війни.

За його словами, гострі жарти про Зеленського, якщо вони дуже смішні, допускаються тільки “на загальній читці” “Кварталу”.

“Усі посміються, скажуть: “Дивися, обережно. Там прослуховування стоїть зараз скрізь”. Але великою мірою я навіть не приноситиму в загальному сценарії, щоб не забирати ні свій, ні чужий час, якісь жарти, які, я сам розумію, не проходять мою внутрішню цензуру. А внутрішня цензура є через ту просту причину, що всі ці люди працювали під керівництвом Володимира, вони не жартуватимуть про нього”, – сказав актор.

Великий додав, що останнім часом на адресу Зеленого і так звучить достатньо критики, тому він не дозволяє собі відпускати якісь гостроти на його адресу. Гуморист також зазначив, що його становлення відбулося за Зеленського і жорстко критикувати його – все одно що критикувати батьків.

“Ситуація, у якій опинився я, хлопці… Я не можу собі дозволити… Я за жодних обставин не піду й не жартуватиму жорстко про Володимира. Через ту просту причину, що моє становлення відбувалося безпосередньо за нього. Він мене навчав якихось речей… Це, знаєте, однаково, що зараз мої тато й мама кимось стануть, хтось їх критикуватиме, і я маю піти й разом з усіма їх критикувати. А з огляду на те, що в нашій країні є багато людей, які поливають брудом президента, я не хочу ставати до їхніх лав”, – пояснив він.

Гуморист також уточнив, що, коли є тема для жарту із Зеленського, творчий колектив думає, як це зробити коректніше.

“Щоб усі розуміли: навіть коли ми пишемо номери про Зеленського, якого мені зрештою доводиться грати, ми сидимо й думаємо, де ж таки можна вколоти, щоб це не мало вигляд з мого боку, що я жорстко вирішив його мочити. І насправді іноді такі жарти з’являлися… Звісно, ми намагаємося придумати так, щоб це було смішно й сатирично, але писати жорсткі речі [про Зеленського] я не буду”, – сказав Великий.