Актор Майкл Джей Фокс, відомий за роллю Марті Макфлая з фільму "Назад у майбутнє", отримав "Оскар" - гуманітарну премію імені Джина Гершолта - за внесок у боротьбу з хворобою Паркінсона.

Про це інформує The New York Times.

“Це несподівана честь, за яку я по-справжньому вдячний. Мені завжди здавалося, що все, що було мені дано долею — слава, моє життя з Трейсі, моя сім’я — готувало мене саме до такого шансу, такої відповідальності. Це був справжній дар”, – сказав Джей Фокс, додавши, що іноді він називає хворобу Паркінсона “даром, який продовжує приймати”.

61-річний актор отримав гуманітарну премію імені Жана Гершолта – премію Американської академії кіномистецтва, якою відзначаються видатні гуманітарні досягнення. Вручив цю нагороду друг Фокса – Вуді Гаррельсон.

Актору діагностували хворобу Паркінсона (нервовий розлад, який викликає тремор та інші симптоми) у віці 29 років (у 1991 році). Пізніше він припинив свою акторську кар’єру та у 2000 році заснував Фонд Майкла Дж. Фокса для фінансування вивчення хвороби Паркінсона та пошуку ліків проти неї. За цей час благодійний фонд актора уже зібрав близько 1,5 мільярда доларів.

“Він перетворив страшний діагноз на сміливу місію”, – сказав Гаррельсон.