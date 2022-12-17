Американський актор та амбасадор UNITED24 Марк Гемілл відкрив збір на 10 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun для українських захисників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

“Захистимо українське небо. Амбасадор UNITED24, легендарний Марк Гемілл запустив збір на 10 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun для ЗСУ”, – розповіли у відомстві.

А також пояснили, що RQ-35 Heidrun — це безпілотник данського виробництва з дальністю польоту 25 кілометрів, який може передавати відеозображення в режимі реального часу. Відтак, це дозволить отримувати розвіддані, не наражаючи оператора на небезпеку. Крім того, надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти РЕБ.

У Мінцифрі зазначили, що збір здійснюється за запитом Генерального штабу ЗСУ. А також додали, що 25 таких дронів ще навесні доставили на фронт українським військовим, де вони вже показали свою ефективність.

“10 нових безпілотників суттєво розширять розвідувальний потенціал ЗСУ та допоможуть врятувати тисячі життів”, – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, що у вересня американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера у “Зоряних війнах”, став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24. Він буде першим послом платформи, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”.

Глава Української держави Володимир Зеленський поспілкувався з Марком Геміллом за допомогою відеозв’язку напередодні, 29 вересня.

Зеленський подякував американському актору за підтримку України.

“Марк, ти став першим послом, який допоміг Україні зібрати кошти на підтримку її захисників. Для українців це дуже багато значить. Як у “Зоряних війнах”, добро переможе зло, а світло переможе темряву. З тобою в команді немає іншого шляху”, – наголосив український президент.

У відповідь Гемміл наголосив, що “у цій довгій і нерівній боротьбі Україна потребує постійної додаткової підтримки”.

“Ось чому я отримав честь, коли президент Зеленський попросив мене стати послом “Армії дронів””, – сказав актор.

ДОВІДКА: Проєкт “Армія дронів” — це програма фандрайзингової платформи UNITED24, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та Держспецзв’язку. Вона закуповує, ремонтує та замінює безпілотники, а також навчає їх пілотів.