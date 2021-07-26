Відео інциденту опублікувала спільнота “Київ Оперативний”.

Повідомляється, що Федінчик їхав на електросамокаті зигзагами по дорозі. Невдоволені небезпечною їздою водії зробили зауваження артисту й почали йому сигналити. Тоді актор кинув самокат, підбіг до однієї з машин і почав витягувати водія через вікно. Водій у відповідь застосував балончик.

На відео видно, як чоловік з голим торсом поводиться доволі агресивно і намагається спровокувати бійку.

Увага! Відео містить нецензурну лайку та сцени насилля!

У коментарях до допису один із користувачів опублікував скріншот листування в месенджері, на якому Наталія Денисенко вибачається за дії свого чоловіка.

Андрій Федінчик – одружений з акторкою Наталкою Денисенко, має трирічного сина Андрія. У 2021 році отримав звання заслуженого артиста України. Працював у Київському академічному Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках, Муніципальному театрі “Київ”. Знімався у серіалах і фільмах: у “Мухтарі”, “Міському романсі”, “Папаньках”, фільмі “Крути 1918”.