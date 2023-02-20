Український актор Тарас Цимбалюк висловився щодо мовного питання, акцентуючи на важливості вивченні рідної мови. Водночас у тексті вказав, що "РФ напала на території, де найслабша свідомість". У коментарях думки підписників розділилися.

Відповідний допис актор опублікував в Instagram.

Цимбалюк озвучив переконання, що використання російської мови (“язика”) робить нас схожими на росіян, зауваживши, що російськомовному населенню України потрібно подавати вірний приклад, а не тикати грубо носом.

Мова – душа народу! Зараз це питання дуже загострилось. Абсолютно справедливо!”, – йдеться у дописі.

Розмірковуючи щодо мовного питання, актор написав, що ворог напав на регіони, де “найслабша свідомість”.

Є дуже проста стратегія гівнокраіни: вона нав’язує росмову, переселяє туди своїх вже “тяжко хворих”, нищить все українське і, як наслідок – з’являються представники “івашимінашим”, як мінімум. Все…цього достатньо, щоб люди повернули голову в бік москви, а їх діти почали голосувати за яника і тд”, – пояснив Цимбалюк.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

За його словами, попри те, що офіційно скрізь все має бути державною мовою – обслуговувати в ресторанах – тільки українською, а представники культури – повинні перейти на державну, наразі не варто агресивно насаджувати перехід усім іншим.

Він закликав показувати приклад, а не засудження. Артист вважає, що попереду великий шмат роботи. Та, на його переконання, з’явилась фундаментальна ватерлінія – “практично кожен тепер бачить де чорне, а де біле”.

У коментарях під дописом, шанувальники здебільшого підтримали актора, та наводили власний приклад вивчення української.

Водночас були й ті, хто звернув увагу на зауваження Цимбалюка стосовно оцінки бойових дій у залежності від регіону.

Так, користувачі соцмережі зазначили, що росіяни напали не за поділом відносно “свідомості”, натомість на ті області, “до яких дотягнулися”.

Коментували допис також й у минулому російськомовні, зауважуючи, навіть на власний подив, попри зневіру оточуючих, успішно переходили на українську.

Жителі Херсону також не погодились із твердження щодо свідомості. Та зауважили, що зокрема питання захоплення окупантами південного міста визначалось безпосередньо близьким розташуванням поблизу Криму, звідки росіяни у перший день повномасштабного вторгнення перекинули війська та техніку.

Куди змогли, туди зайшли. А свідомо ми всі їх ненавидимо”, – йдеться у коментарі містянки.

Пояснюючу власну позицію, актор зазначив, що мовив саме про ситуацію з 2014 року, котра відбувалася на сході України. Також наголосив, що його допис стосувався тих, “хто має російський ген”, враховуючи наслідки політики переселення за часів СРСР.

Варто наголосити, що 24 лютого 2022 року РФ повномасштабно вдерлася в Україну, здійснюючи ракетні удари по всій території. Російські війська були кинуті на прорив Київської області, адже їх головною ціллю була столиця.

Близько 4 години за київським часом 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про воєнну операцію нібито з метою “демілітаризації та денацифікації України”; через кілька хвилин почалися ракетні удари по всій Україні, зокрема поблизу Києва та у самій столиці. Російські війська перетнули кордон України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, Чорнобиля, увійшовши з території Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Росією Криму.

Тож ворожі війська зупинились не за власним бажанням, вони були стримані титанічними зусиллями українських армійців та завдяки пришвидшеному постачанню озброєння західними партнерами. Окрім цього, після контрнаступу ЗСУ, зокрема на Харківщині та Херсонщині світу відкрилась чергова трагедія наслідків російської окупації.

Росіяни масово катували українців, не зважаючи на мову спілкування. Також варто згадати результати руху опору, котрий поширився на півдні та сході під час тимчасової окупації.

З перших днів російської окупації, мешканці Херсона вірили у швидке повернення міста під контроль ЗСУ, на свій ризик цивільні виходили на мітинги, заявляючи про свою незмінну позицію, попри те, що росіяни всіляко перешкоджали масовим зібранням, поширювали дезінформацію та забороняли доступ до українських та міжнародних ЗМІ. Окупація міста тривала 256 днів.

11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці відсвяткували звільнення міста.

Так, попри тривалу окупацію Херсону, російські загарбники не могли почувати себе там у безпеці. Результатом діяльності українського руху спротиву стала ліквідація не лише численних російських військових, але й політичних ставлеників Москви — розповіли у матеріалі CNN.

На території Ізюму, що в Харківській області, кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі. До прикладу, там одразу було знайдено масове поховання, що містило близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вражений масштабами катувань, до яких вдавалися росіяни над громадянами України під час окупації Херсону.

Також у населених пунктах Харківської області після деокупації виявлено 23 катівні. Ще три викрито у Херсонській області та одну – в Донецькій.

Щобільше, у грудні Дмитро Лубінець розповів, що в Україні вперше зафіксували російські катівні на деокупованих територіях, де утримували українських дітей.