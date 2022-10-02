Про це інформує The Guardian.

Президент України Володимир Зеленський зробив Марка Гемілла послом проєкту UNITED24. Актор обговорював із президентом паралелі з культовими фільмами “Зоряні війни” та нинішню війну в Україні.

“[Зеленський] справді посилався на фільми, і неважко зрозуміти чому, — сказав Гемілл, — я маю на увазі, що “Зоряні війни” завжди були казкою для дітей, а казки — це моральні історії добра проти зла, де добро чітко визначено, Зло чітко визначено, і не важко екстраполювати імперію зла з Росією, яка вторглася в суверенну державу”.

На запитання, чи використовуватимуть платформу для постачання летальної техніки, він відповів: “Україні потрібні безпілотники. У них є кілька дронів, але не так багато, як у росіян”.

Гемілл також констатував, що був був зачарований президентом України, назвавши його та весь український народ героями.

Актор вважає свою участь у проєкті UNITED24 шансом використати популярність “Зоряних воєн” на благо.

“Я відчуваю велику відповідальність намагатися робити все можливе для сприяння українській справі”, – поділився Марк Гемілл.