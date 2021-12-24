Актора культового фільму заарештувала поліція Оклахоми (США) через звинувачення у нападі на свою дівчину. Він все заперечує.

Про це повідомляє американське агентство АР.

За інформацією поліції, на Девіна Ратрея надійшло дві скарги про домашнє насильство та нанесення побоїв.

Як повідомили у поліції, у письмових скаргах вказано, що Ратрей душив свою дівчину і казав їй “Ось як ти помреш”.

Актор заперечує ці звинувачення, повідомляє канал Оклахома-Сіті.

Зазначається, що 44-річний актор був в Оклахома-Сіті на початку цього місяця на мистецькому заході, який рекламувався як показ фільму разом із сесією питань та відповідей із Ратреєм.

“Містер. Ратрей заперечує, що будь-коли торкався її або робив щось подібне”, – сказав його адвокат Скотт Адамс.

Девін Ратрей зіграв старшого брата Базза Макалістера в різдвяному фільмі 1990 року “Один удома”.