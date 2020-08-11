Про це повідомляє ТАСС.

Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що актор без свідомості і що у нього вкрай важкий стан. За інформацією джерела видання, у Єфремова підозра на інсульт.

У прес-службі Пресненського суду Москви також підтвердили, що Єфремов госпіталізований.

Крім того, повідомляється, що напередодні акторові стало зле, але від госпіталізації він відмовився. У будівлю суду він увійшов за допомогою судових приставів, сильно накульгуючи.