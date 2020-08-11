Про це повідомляє ТАСС.
Адвокат Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що актор без свідомості і що у нього вкрай важкий стан. За інформацією джерела видання, у Єфремова підозра на інсульт.
У прес-службі Пресненського суду Москви також підтвердили, що Єфремов госпіталізований.
Крім того, повідомляється, що напередодні акторові стало зле, але від госпіталізації він відмовився. У будівлю суду він увійшов за допомогою судових приставів, сильно накульгуючи.
- 8 червня ввечері в Москві на Смоленській площі сталася ДТП за участю Михайла Єфремова. Актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee на швидкості виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автофургоном Lada і пошкодив ще кілька машин. За словами очевидців, актор знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Потім Єфремов і сам підтвердив це.
- В поліції Москви заявляли, що щодо водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху з заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю). Але потім обвинувачення змінили на більш серйозне – на п. А ч. 4 цієї статті (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння зі смертю людини). Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.