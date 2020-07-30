Про це повідомляє Deadline.

Сценаристом виступив Джо Бартон (“Ритуал”), а режисером стане Майкл Пірс (“Звір”).

Сюжет розповідає про двох братів, які біжать зі своїм батьком, морським піхотинцем (Ахмед) – він намагається захистити їх від інопланетної загрози. Подорож заводить їх у моторошні місця, тому хлопцям доводиться швидко дорослішати та прощатися з дитинством. Спенсер зіграє офіцера поліції, яка також допомагає цим трьом.

Виробництвом фільму займається Amazon Studios за участю Raw і Film4. Зйомки повинні початися у 2020 році.