Про це інформує Vogue.

Повідомляється, що поезію “Надія” відома українська поетеса написала під впливом новин про долю своєї тітки Олени Косач, яку заслали в табори за участь у революційному русі. У вірші Леся Українка описала рідну країну та бажання ще раз її побачити. Окрім того, саме з цього вірша почалася творча діяльність письменниці.

Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, —
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…

Крім того, наголошено, що Катрін Денев підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Довідка: Катрін Фаб’єнн Дорлеак, відома під сценічним ім’ям Катрін Денев — кіноакторка Франції другої половини XX століття, режисерка, співачка, модель. У 1965 році Денев знялась у головній ролі у стрічці “Відраза” Романа Полянського.

В акторському доробку Денев дуже різні ролі — від наївної коханої до розбещеної жительки мегаполісу, що йде в проституцію (стрічка Бунюеля “Денна красуня”, 1967 р.) Серед режисерів, з якими працювала Денев, — Франсуа Трюффо, Роман Полянський, Луїс Бунюель.