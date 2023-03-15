Про це інформує Vogue.

🇫🇷 Всесвітньо відома французька акторка Катрін Денев в етері каналу «TV5 Monde» зачитала вірш Лесі Українки «Надія» французькою. pic.twitter.com/wkoqC1KYTR — Ministry of Culture and Information Policy (@MCIPUkraine) March 14, 2023

Повідомляється, що поезію “Надія” відома українська поетеса написала під впливом новин про долю своєї тітки Олени Косач, яку заслали в табори за участь у революційному русі. У вірші Леся Українка описала рідну країну та бажання ще раз її побачити. Окрім того, саме з цього вірша почалася творча діяльність письменниці.

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, —

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Крім того, наголошено, що Катрін Денев підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Довідка: Катрін Фаб’єнн Дорлеак, відома під сценічним ім’ям Катрін Денев — кіноакторка Франції другої половини XX століття, режисерка, співачка, модель. У 1965 році Денев знялась у головній ролі у стрічці “Відраза” Романа Полянського.

В акторському доробку Денев дуже різні ролі — від наївної коханої до розбещеної жительки мегаполісу, що йде в проституцію (стрічка Бунюеля “Денна красуня”, 1967 р.) Серед режисерів, з якими працювала Денев, — Франсуа Трюффо, Роман Полянський, Луїс Бунюель.