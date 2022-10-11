Американська акторка українського походження Міла Йовович підтримала Україну у соцмережі зірка словами про масовані обстріли України 10 жовтня, зазначивши, що її серце з українським народом, а сама вона спустошена.

Про це вона написала у своєму Instagram.

“Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила та милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними”, — зазначила Міла.

За словами, Йовович, у світі зараз багато ненависті, репресій та образ. Вона вважає, що люди мають дати спокій один одному.

У дописі вона “хотіла написати про День корінних народів тут, в Америці”, але після прочитання новин її просто “нудить”: “Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома. Набридли самозадоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять. Я маю сьогодні стояти зі своєю Батьківщиною і горювати разом з ними. Я сумую разом із народом України”, — додала акторка.