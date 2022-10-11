Про це вона написала у своєму Instagram.
“Моя рідна Україна сьогодні постраждала від численних ракетних ударів. Мирні жителі лежать на вулицях колись мирних міст, вулицями яких я ходила та милувалася красою. Я спустошена руйнуванням і не можу уявити, яке горе переживає зараз мій народ. Я можу тільки сказати їм, що моє серце з ними”, — зазначила Міла.
За словами, Йовович, у світі зараз багато ненависті, репресій та образ. Вона вважає, що люди мають дати спокій один одному.
У дописі вона “хотіла написати про День корінних народів тут, в Америці”, але після прочитання новин її просто “нудить”: “Мені набридло розпалювання війни за кордоном, набридла перевага білої раси вдома. Набридли самозадоволені люди, які намагаються змусити інших вірити в те, у що вони вірять. Я маю сьогодні стояти зі своєю Батьківщиною і горювати разом з ними. Я сумую разом із народом України”, — додала акторка.
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