Понад 15 років акторка та журналістка Наталка Щука працювала на телебаченні, а також знімалась в кіно. Проте, повномасштабне вторгнення РФ змусило жінку опанувала тактичну медицину. Зараз вона разом з чоловіком допомагає бійцям на фронті.

Історію акторки розповіли в Ukrainian film school.

“Права на помилку немає ні в кого. Завжди страшно і я розумію, що можу не повернутися з чергової ротації. “Я не очікувала” – це більше про людей, яких зустрічаю протягом року повномасштабного вторгнення. Це про розчарування і навпаки – абсолютне захоплення. Це про страх, який доводиться щоразу опановувати”, – сказала Наталка, говорячи про пережите після повномасштабного російського вторгнення.

Вона додала, що у той час, коли думаєш, що загинеш в голові виникає лише одна думка: “Ти не встиг щось зробити”. За словами Щуки, вона тримає цю думку в голові. Саме вона дає волонтерці сили рухатися далі.

Зазначається, що Наталка спочатку навчалася на інструктора, а згодом стала частиною добровольчого підрозділу “Тактична медицина Північ”.

Відтепер досвід роботи в театрі та в журналістиці Щука застосовує, намагаючись пришвидшити перемогу у війни. Зокрема, акторка проводить навчання з надання домедичної допомоги, які вже опанували 12 тисяч військових.

“На полі болю після поранень з критичною кровотечею у бійців може бути лише кілька хвилин, щоб зупинити масовану кровотечу. А інакше вони можуть просто не дожити до побачення з професійними медиками, і важливо в ці перші хвилини вміти правильно надавати допомогу собі або побратимам. Після навчання всіх військових ми забезпечуємо аптечками. Одна така аптечка зараз коштує 100-150 євро”, — сказала Наталка.

Після завершення війни Щука планує повернутися на сцену. Втім, театр “Почайна”, на жаль, не зміг пристосуватися до випробувань повномасштабного вторгнення. Тому, акторка очікує на нові проєкти.