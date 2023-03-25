Історію акторки розповіли в Ukrainian film school.
“Права на помилку немає ні в кого. Завжди страшно і я розумію, що можу не повернутися з чергової ротації. “Я не очікувала” – це більше про людей, яких зустрічаю протягом року повномасштабного вторгнення. Це про розчарування і навпаки – абсолютне захоплення. Це про страх, який доводиться щоразу опановувати”, – сказала Наталка, говорячи про пережите після повномасштабного російського вторгнення.
Вона додала, що у той час, коли думаєш, що загинеш в голові виникає лише одна думка: “Ти не встиг щось зробити”. За словами Щуки, вона тримає цю думку в голові. Саме вона дає волонтерці сили рухатися далі.
Зазначається, що Наталка спочатку навчалася на інструктора, а згодом стала частиною добровольчого підрозділу “Тактична медицина Північ”.
Відтепер досвід роботи в театрі та в журналістиці Щука застосовує, намагаючись пришвидшити перемогу у війни. Зокрема, акторка проводить навчання з надання домедичної допомоги, які вже опанували 12 тисяч військових.
“На полі болю після поранень з критичною кровотечею у бійців може бути лише кілька хвилин, щоб зупинити масовану кровотечу. А інакше вони можуть просто не дожити до побачення з професійними медиками, і важливо в ці перші хвилини вміти правильно надавати допомогу собі або побратимам. Після навчання всіх військових ми забезпечуємо аптечками. Одна така аптечка зараз коштує 100-150 євро”, — сказала Наталка.
Після завершення війни Щука планує повернутися на сцену. Втім, театр “Почайна”, на жаль, не зміг пристосуватися до випробувань повномасштабного вторгнення. Тому, акторка очікує на нові проєкти.
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