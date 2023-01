Про це повідомляє Deadline.

Вершинг продовжувала зніматися навіть після того, як у 2020 році їй поставили діагноз, зігравши видатні ролі у фільмах “Зоряний шлях: Пікар у ролі королеви Боргів” у 2 сезоні та “Новачок”. Вона також озвучила Тесс у популярній відеогрі The Last Of Us, адаптованій до телесеріалу HBO.

Чоловік Вершинг, актор Стівен Фулл, підтвердив інформацію.

“Сьогодні в душі цієї родини є печерна діра. Але вона залишила нам інструменти для її заповнення. Вона знаходила диво в найпростіших моментах. Для танцю їй не потрібна була музика. Вона навчила нас не чекати, поки пригоди знайдуть тебе, а шукати їх самим”, – написав він.

Енні Вершинг – американська акторка, яка стала популярною завдяки ролі спеціального агента ФБР у серіалі “24 години”. Вершинг розпочала свою акторську кар’єру з появою у шоу “Зоряний шлях: Ентерпрайз” і перейшла до ролей як запрошена зірка у таких шоу, як “Усі жінки — відьми”, “Інстинкт вбивці”, “Надприродне” та “Мертва справа”. Вона також працювала в таких театрах, як Victory Gardens, Marriott Lincolnshire та Шекспірівський фестиваль штату Юта.

В акторки залишилося троє синів — Фредді, Арчі та Оззі.