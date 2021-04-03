Українська акторка і модель Єлизавета Василенко, відома за роллю Лоли в серіалі "Школа", відреагувала на своє включення до бази "Миротворця".

Відповідний коментар вона оприлюднила у своїх Instagram Stories.

Так, раніше Василенко прокоментувала в інтерв’ю свій переїзд до Росії. Вона також заявила, що після переїзду зіткнулася з критикою “у плані патріотизму”.

Згодом Василенко потрапила у базу “Миротворця” через свої висловлювання.

У відповідь на це вона записала відеокоментар і заявила, що “не зобов’язана любити свою країну тільки тому, що в ній народилася”.

“У мене два висловлювання з цього приводу. Перше: п*здець. Друге: звертаюся, напевно, до фанатичних патріотів, які це зробили. Хлопці, я не зобов’язана любити свою країну тільки тому, що я в ній народилася, виросла, росла. Я можу бути вдячна, але зобов’язань у мене жодних немає, ні перед ким і ні перед чим. Просто, будь ласка, запам’ятайте це”, – повідомила Василенко.

Крім того, у відповідь на коментар одного з користувачів акторка знову повторила, що “не повинна любити країну”, в якій народилася.

“Я добре ставлюся до своєї країни, але я не фанатичний патріот. І я не повинна любити країну, місто, де народилася. Я вдячна, але не люблю”, – зазначила Василенко.