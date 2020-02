Відео опубліковано в Instagram-акаунті журналу.

Ролик, в зйомках якого взяла участь зірка легендарного серіалу “Секс у великому місті” Сільвія Ніксон (зіграла роль Міранди Хоббс), розповідає про те, що жінки щодня відчувають тиск з боку суспільство та щодня намагаються відповідати нескінченній безлічі ним вимог щодо того, як вони мають виглядати, як одягатися, як себе вести та як харчуватися, аби відповідати образу “леді”. Акцент робиться на тому, що більша частина цих вимог суперечать один одному та не відображають справжні потреби жінок, заважаючи їм проявляти свою індивідуальність та проживати своє власне життя.

В основі ролика — скорочена версія тексту “Be a Lady They Said” ( “Будь леді, сказали вони”), який був написаний та опублікований авторкою блогу “Листи розлюченої жінки” Camille Rainville в 2017 році. Оповідачем в відео виступила акторка Сільвія Ніксон. Сам текст був доповнений тематичним відеорядом.

Наводимо повний текст листа “Be a Lady They Said” в перекладі українською мовою:

“Будь леді, сказали вони. Твоя спідниця занадто коротка. Твоя сорочка занадто тісна. Твої штани надто вузькі. Не показуй стільки шкіри. Не показуй свої стегна. Не показуй свої груди. Не показуй свій животик. Не показуй декольте. Не показуй свою білизну. Не показуй свої плечі. Прикрийся. Залиш що-небудь для уяви. Одягайся скромно. Не будь спокусницею. Чоловіки не можуть контролювати себе. У чоловіків є потреби. Ти виглядаєш неохайно. Розслабся. Покажи трохи шкіри. Виглядай сексуально. Виглядай гаряче. Не будь такою провокаційною. Ти просиш про це. Носи чорне. Носи підбори. Ти занадто нарядилася. Ти занадто одягнена. Не носи ці спортивні штани.

Будь леді, сказали вони. Не будь занадто товстою. Не будь занадто худою. Не будь занадто великою. Не будь занадто маленькою. Їж. Схудни. Досить так багато є. Не їж занадто швидко. Замов салат. Не їж вуглеводи. Пропустити десерт. Тобі потрібно схуднути. Влізти в цю сукню. Сісти на дієту. Подивися, що ти їси. Їж селеру. Жуй жуйку. Пий багато води. Ти повинна влазити в ці джинси. Боже, ти виглядаєш як скелет. Чому б тобі просто не поїсти? Ти виглядаєш виснаженою. Ти виглядаєш хворою. Їж гамбургер. Чоловіки люблять жінок з м’ясом на кістках. Будь маленькою. Будь легкою. Будь мініатюрної. Будь жіночною. Будьте розміром з нуль. Будь подвійним нулем. Будь нічим. Будь меншою, ніж нічого.

Будь леді, сказали вони. Видали волосся на тілі. Поголи ноги. Поголи свої пахви. Поголи свою лінію бікіні. Зроби воскову епіляцію на обличчі. Віск на руки. Віск для брів. Позбудься своїх вусів. Відбілити це. Відбілити то. Освітлити свою шкіру. Тобі варто позасмагати. Позбудься своїх шрамів. Сховай свої розтяжки. Напруж живіт. У тебе повинні бути пухкі губи. Заповни ботексом свої зморшки. Підтягни своє обличчя. Заправ свій животик. Схудни в стегнах. Накачай свої ікри. Підніми свої цицьки. Виглядай природно. Будь собою. Будь щирою. Будь впевненою. Ти занадто намагаєшся. Ти виглядаєш занадто. Чоловіки не люблять дівчат, які занадто стараються.

Будь леді, сказали вони. Носи макіяж. Підготуй своє обличчя. Приховай свої недоліки. Контуруй ніс. Виділи свої вилиці. Підведи очі. Заповніть свої брови. Подовжуй вії. Нафарбуй свої губи. Пудра, рум’яна, бронзер, хайлайтер. У тебе занадто коротке волосся. У тебе занадто довге волосся. Кінчики січуться. Освітлюй своє волосся. Видно коріння. Перефарбуй своє волосся. Не в синій, це виглядає неприродно. Ти сивієш. Ти виглядаєш старою так. Виглядай молодо. Виглядай молодою. Нестаріючою. Не старій. Жінки не старіють. Старі потворні. Чоловіки не люблять некрасивих.

Будь леді, вони сказали. Спаси себе. Будь чистою. Будь незайманою. Не говори про секс. Не фліртуй. Не будь неприємною. Не будь повією. Не спи з ким попало. Не гай своєї гідності. Не займайся сексом з великою кількістю чоловіків. Не давай себе. Чоловіки не люблять повій. Не будь ханжею. Не будь так напружена. Повеселися трохи. Посміхайся більше. Принось задоволення чоловікам. Будь досвідченою. Будь сексуальною. Будь невинною. Будь брудною. Будь незайманою. Будь сексуальною. Будь класною дівчиною. Не будь, як інші дівчата.

Будь леді, сказали вони. Не говори занадто голосно. Не говори занадто багато. Не займай місце. Не сиди так. Не стій так. Не виглядай лякаюче. Чому ти така нещасна? Не будь с*кой. Не будь такою владною. Не будь наполегливою. Не перегравай. Не будь такою емоційною. Не плач. Не кричи. Не сварися. Будь пасивною. Будь слухняною. Терпи біль. Будь приємною. Не скаржся. Підвищуй його его. Застав його закохатися в тебе. Чоловіки хочуть того, що не можуть отримати. Не давай себе. Застав його працювати на це. Чоловіки люблять погоню. Складай його одяг. Приготуй йому вечерю. Роби його щасливим. Це жіноча робота. Одного разу ти станеш гарною дружиною. Візьми його прізвище. Ти напишеш через дефіс своє прізвище? Божевільна феміністка. Народи йому дітей. Ти не хочеш дітей? Ти будеш коли-небудь. Ти передумаєш.

Будь леді, сказали вони. Не стань жертвою зґвалтування. Захисти себе. Не пий дуже багато. Не ходи одна. Не виходь занадто пізно. Не одягайся так. Не показуй занадто багато. Не пий. Не залишай свій напій. Знайди приятеля. Ходи там, де добре освітлено. Залишайтеся в безпечних районах. Скажи кому-небудь, куди ти йдеш. Носи перцевий балончик. Носи свої ключі як зброю. Пройди курс самооборони. Закрий свої двері. Не виходь одна. Не дивіться в очі. Не підморгуй. Не дивися легко. Не привертай увагу. Не працюй допізна. Не жартуй брудні жарти. Не посміхайся незнайомцям. Не виходь вночі. Не довіряй нікому. Не говори так. Не говори ні. “Будь леді”, — сказали вони”