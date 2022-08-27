15 жовтня у Празі (Чехія) повинен відбутись спекталь "Майстер та Маргарита" постановки російського режисера Валерія Беляковича, у якому більшість ролей зіграють українські актори. Згідно з афішею, у виставі братиме участь й українська акторка Інна Рощина, однак вона заперечила свою участь у спектаклі.

Про це акторка повідомила у коментарі #Буквам.

За слова Інни Рощиної, попри те, що адміністрація празького театру DIVADLO HYBERNIA додала її фото на афішу спектаклю “Майстер та Маргарита”, насправді вона не гратиме у ньому.

“В своїх соцмережах я вже виклала інформацію, що в цьому гастрольному турі я участі не беру і в мої плани це не входило”, – заявила акторка.

Як відомо, 15 жовтня 2022 року у Празі відбудеться вистава “Майстер та Маргарита” постановки російського режисера Валерія Беляковича, який помер ще у 2016 році.

Попри те, що чи не всі актори у постановці – українці, вистава йтиме російською мовою, що обурило деяких користувачів соцмереж.