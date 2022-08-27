Про це акторка повідомила у коментарі #Буквам.
За слова Інни Рощиної, попри те, що адміністрація празького театру DIVADLO HYBERNIA додала її фото на афішу спектаклю “Майстер та Маргарита”, насправді вона не гратиме у ньому.
“В своїх соцмережах я вже виклала інформацію, що в цьому гастрольному турі я участі не беру і в мої плани це не входило”, – заявила акторка.
Як відомо, 15 жовтня 2022 року у Празі відбудеться вистава “Майстер та Маргарита” постановки російського режисера Валерія Беляковича, який помер ще у 2016 році.
Попри те, що чи не всі актори у постановці – українці, вистава йтиме російською мовою, що обурило деяких користувачів соцмереж.
- Українська акторка Ольга Сумська зіграє у спектаклі “Майстер та Маргарита” 15 жовтня у столиці Чехії, Празі з українською трупою. За її словами, жодного росіянина на сцені не буде.