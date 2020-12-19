Про це повідомляє видання CNBC.
Відомо, що компанія Microsoft займається створенням серверного процесора на архітектурі ARM, який вона планує впровадити в центрах обробки даних, що забезпечують роботу сервісів Azure. Наразі сервери компанії будуються на процесорах сімейства Intel Xeon. Крім того, в повідомленні йдеться й про інший перспективний проєкт Microsoft – ARM-процесор для мобільних пристроїв сімейства Surface.
Якщо проєкти Microsoft зі створення власних процесорів будуть успішними, це буде означати чергове звуження ринку збуту для продукції виробників x86-процесорів, в першу чергу Intel. Не лише Microsoft веде подібні розробки. Зокрема, спеціалісти Amazon також взялися до розробок чіпів, а компанія Apple нещодавно представила ноутбуки MacBook Air і MacBook Pro, побудовані на процесорах з ARM-архітектурою.
На фоні цих новин акції Intel тут же подешевшали на 6,3%, знизившись до рівня $47,46. Акції AMD, яку перехід Microsoft на власні процесори може торкнутися менше, втратили в ціні 1%, впавши до $95,95.
Загалом, цей рік для Intel складається не дуже вдало. Компанія зіткнулася з проблемами з впровадженням сучасних технологічних процесів і багаторазово відкладала вихід нових продуктів, в першу чергу для серверного ринку. Все це призвело до того, що з початку 2020 року її капіталізація знизилася більш ніж на 20%.
- Компанія Microsoft розробляє власні чіпи на базі ARM для серверів і пристроїв лінійки Surface. Процесори будуть використовуватися в серверах для хмарних сервісів Microsoft Azure і будуть засновані на базі ARM.