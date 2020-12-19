На фоні новин про те, що компанія Microsoft займається активною розробкою центральних процесорів, побудованих на архітектурі ARM, акції виробників чіпів з архітектурою x86 різко обвалилися. Зокрема, серйозно постраждала компанія Intel, яка, очевидно, втратить ще одного стратегічного клієнта.

Про це повідомляє видання CNBC.

Відомо, що компанія Microsoft займається створенням серверного процесора на архітектурі ARM, який вона планує впровадити в центрах обробки даних, що забезпечують роботу сервісів Azure. Наразі сервери компанії будуються на процесорах сімейства Intel Xeon. Крім того, в повідомленні йдеться й про інший перспективний проєкт Microsoft – ARM-процесор для мобільних пристроїв сімейства Surface.

Якщо проєкти Microsoft зі створення власних процесорів будуть успішними, це буде означати чергове звуження ринку збуту для продукції виробників x86-процесорів, в першу чергу Intel. Не лише Microsoft веде подібні розробки. Зокрема, спеціалісти Amazon також взялися до розробок чіпів, а компанія Apple нещодавно представила ноутбуки MacBook Air і MacBook Pro, побудовані на процесорах з ARM-архітектурою.

На фоні цих новин акції Intel тут же подешевшали на 6,3%, знизившись до рівня $47,46. Акції AMD, яку перехід Microsoft на власні процесори може торкнутися менше, втратили в ціні 1%, впавши до $95,95.

Загалом, цей рік для Intel складається не дуже вдало. Компанія зіткнулася з проблемами з впровадженням сучасних технологічних процесів і багаторазово відкладала вихід нових продуктів, в першу чергу для серверного ринку. Все це призвело до того, що з початку 2020 року її капіталізація знизилася більш ніж на 20%.