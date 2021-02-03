Акції південнокорейського автовиробника Kia Motors стрімко пішли вгору та виросли на 14,5%. Це сталося після повідомлення ЗМІ про те, що компанія Apple інвестує в Kia Motors $3,6 млрд в рамках співпраці у сфері виробництва електромобілів.