Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Apple планує налагодити виробництво електромобілів на заводі Kia у штаті Джорджія, США. Компанії можуть підписати угоду про співпрацю 17 лютого. Apple та Kia запланували презентацію першого електромобілю у 2024 році. Партнери хочуть випускати 100 000 автомобілів на рік, зазначає DongA Ilbo.
Наразі представники компаній відмовилися коментувати ситуацію.
- Раніше компанії Hyundai Motor і Apple заявили, що планують до березня підписати партнерську угоду про випуск електромобілів і почати їх виробництво приблизно у 2024 році.