Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.
Більшість із 11 основних секторних індексів S&P 500 знизилися через дискреційний вибір споживачів. Водночас індекс енергетичного сектору виріс, адже ціни на нафту досягли семирічного максимуму.
Оскільки інвестори почали хвилюватися через інфляцію та підвищення процентних ставок, продажі на Уолл-стріт прискорилися після того, як Вашингтон попередив, що Росія зібрала достатньо військ поблизу України, аби почати масштабне вторгнення, і що атака може початися будь-коли.
Зокрема впали акції таких компаній, як Apple, Amazon, Nvidia і Microsoft.
Нещодавно опитування Мічиганського університету показало, що на початку лютого споживчі настрої в США впали до найнижчого рівня за більш ніж останні 10 років.
Індекс волатильності, також відомий як вимірювач страху на Уолл-стріт, підвищився другу сесію поспіль і досягнув свого найвищого рівня з кінця січня цього року.
- Нагадаємо, що Радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван зазначив, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також додав, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.
- Раніше основні індекси Уолл-стріт зросли, а вартість акцій наблизилася до максимальних показників на тлі інавгурації Джо Байдена.
- Також кампанія Трампа веде юридичну війну за результати президентських виборів 2020 року. Уолл-стріт, навпаки, вже рухається далі.