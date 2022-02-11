У п'ятницю акції на Уолл-стріт різко впали другу сесію поспіль, оскільки інвестори хвилювалися через поглиблення напруженості між Росією та Україною.

Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.

Більшість із 11 основних секторних індексів S&P 500 знизилися через дискреційний вибір споживачів. Водночас індекс енергетичного сектору виріс, адже ціни на нафту досягли семирічного максимуму.

Оскільки інвестори почали хвилюватися через інфляцію та підвищення процентних ставок, продажі на Уолл-стріт прискорилися після того, як Вашингтон попередив, що Росія зібрала достатньо військ поблизу України, аби почати масштабне вторгнення, і що атака може початися будь-коли.

Зокрема впали акції таких компаній, як Apple, Amazon, Nvidia і Microsoft.

Нещодавно опитування Мічиганського університету показало, що на початку лютого споживчі настрої в США впали до найнижчого рівня за більш ніж останні 10 років.

Індекс волатильності, також відомий як вимірювач страху на Уолл-стріт, підвищився другу сесію поспіль і досягнув свого найвищого рівня з кінця січня цього року.