Акція на підтримку Довженко-центру: поліціянти витіснили мітингувальників нібито через «підозрілий предмет» під автівкою

12 листопада під "Довженко-Центром" у Києві відбулася акція проти реорганізації, яка спричинить повну ліквідацію національного кіноархіву. Однак поліціянти, ймовірно, намагалися протидіяти протесту.

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На протест проти реорганізації вийшло близько 300 учасників, дехто з них тримав плакати. Втім згодом під час акції приїхала поліція, повідомивши, що їх викликали тому, що на стоянці поруч із Центром під припаркованою машиною нібито лежить рюкзак з підозрілим предметом.

Поліціянти загнали всіх учасників акції на сходи біля будівлі та загородили стрічкою стоянку. За їхніми словами вони чекали вибухотехніків.

Водночас учасники акції висловили думку, що подібними витівками хтось намагається перешкодити протесту.

Нагадаємо, що у серпні цього року Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію “Довженко-Центру”. Це означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. Попри спротив працівників установи та громадськості Держкіно не скасувало це рішення.

У відповідь на ситуацію з “Довженко-Центром” Українська кіноакадемії опублікувала заяву, в якій зазначається, що дії Держкіно можуть призвести до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

Не так давно, 16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів “Довженко-Центру”. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи.

Зокрема, Державне агентство України з питань кіно відсторонило від посади очільницю Центру Олену Гончарук за результатами аудиту. Гончарук виступала проти “реорганізації” Центру, який зберігає архів українського кіно. За кілька днів до її відсторонення “Довженко-Центр” подав позов проти Держкіно.

Згодом новопризначеною в.о. директора “Довженко-Центру” стала Юлія Каждан, яка раніше заснувала кінологічний центр. Крім того, що у неї відсутній досвід роботи у кіногалузі, жінка пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.



























Акція на підтримку Довженко-центру: поліціянти витіснили мітингувальників нібито через «підозрілий предмет» під автівкою // 14 фото