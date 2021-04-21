Акція під ОПУ: апеляційний суд скасував домашній арешт активіста Ратушного

Трансляція судового засідання відбулася на платформі Youtube.
Крім того, колегія суддів відмовила слідчому в обранні будь-якого запобіжного заходу підозрюваному.
Нагадаємо, що 29 березня Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня активіста Романа Ратушного за підозрою у хуліганстві під час акції під Офісом президента.
Ратушному інкримінують те, що під час акції він підпалив фаєр, кинув його у будівлю ОП, чим і пошкодив фасад. За даними слідства, він завчасно приніс із собою фаєр та діяв у групі. Ратушний заперечив інкриміновані злочини, але підтвердив, що на акції був.
Ім’я Ратушного назвав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він публікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента. У відео зазначені імена осіб, які нібито присутні на кадрах (їх упізнавали за одягом, тощо).
Роман Ратушний заперечив свою причетність до протиправних дій та вимагав від заступника міністра вибачень та спростування.
Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо
20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.
21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:
- лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
- представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
- ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.
- 24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.
- За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.