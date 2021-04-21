Акція під ОПУ: апеляційний суд скасував домашній арешт активіста Ратушного

У середу, 21 квітня, Київський апеляційний скасував домашній арешт активіста Романа Ратушного, голови громадської організації "Захистимо Протасів Яр", якого підозрюють у хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня на підтримку Сергія Стерненка.

Трансляція судового засідання відбулася на платформі Youtube.

Крім того, колегія суддів відмовила слідчому в обранні будь-якого запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо, що 29 березня Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня активіста Романа Ратушного за підозрою у хуліганстві під час акції під Офісом президента.

Ратушному інкримінують те, що під час акції він підпалив фаєр, кинув його у будівлю ОП, чим і пошкодив фасад. За даними слідства, він завчасно приніс із собою фаєр та діяв у групі. Ратушний заперечив інкриміновані злочини, але підтвердив, що на акції був.

Ім’я Ратушного назвав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він публікував змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента. У відео зазначені імена осіб, які нібито присутні на кадрах (їх упізнавали за одягом, тощо).

Роман Ратушний заперечив свою причетність до протиправних дій та вимагав від заступника міністра вибачень та спростування.