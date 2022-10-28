28 жовтня у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту іранської діаспори в Україні проти участі їхньої держави у підтримці російської повномасштабної агресії.

Про це повідомляють #Букви.

“Ми, представники іранської громади в Україні, заявляємо що не підтримуємо дії влади Ірану, яка надає підтримку путінському диктаторському режиму у війні проти України. Іранський народ це не ісламська республіка”, — сказав громадянин України та учасник ТрО Горейши Масуд.

За його словами, іранська діаспора це частина великої української громади, яка виборює своє право на існування та свободу, а також підтримує народ України у його праведній боротьбі.

Учасники акції вважають, що іранській зброї не місце на службі диктаторського режиму президента РФ Володимира Путіна.

У центрі міста зібралися близько 40 учасників. Це іранці, які проживають в Україні. Вони скандували гасло “Путін — ху*ло, Хаменеї — ху*ло”.

На одному з плакатів можна побачити як Путіна та іранського лідера Хаменеї англійською назвали “Bloody lovers”, що у перекладі “криваві коханці”.

Участь Ірану в російсько-українській війні

Протягом минулих тижнів РФ здійснила серію атак дронами-камікадзе по всій території України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та сіючи терор в українських містах далеко від лінії фронту. Київ, Вінниця, Одеса, Запоріжжя та низка інших міст постраждали від шквалу атак. Український уряд закликав західні країни посилити допомогу на тлі нового виклику.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.

19 жовтня Верховна Рада ухвалила жорсткішу заяву відносно Ірану у редакції, запропонованій нардепами з фракції “Європейська Солідарність” Олексієм Гончаренком, Артуром Герасимовим та Іриною Геращенко. Первісний проєкт монобільшості містив м’якші формулювання, зокрема, попри теракт проти пасажирського літака авіакомпанії МАУ у 2020 році, стосунки між Україною та Іраном назвали “доволі конструктивними”.

Також анонімні офіційні особи США заявили, що схоже Іран готується передати РФ ракети класу “земля-земля”. За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання. Водночас допускають, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю БПЛА. Йдеться про “новинку” дронів-камікадзе Arash-2.

Наразі Іран офіційно відхиляє заяви про свою причетність до постачання зброї. Тегеран засудив заклик європейських країн до Ради Безпеки ООН розслідувати звинувачення в тому, що він надав Росії безпілотники.

Дії Ірану є порушенням його ядерної угоди, оскільки ударні дрони-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136” використовуються для ударів на лінії фронту та по цивільних об’єктах в Україні.