29 жовтня у Нью-Йорку на одну з площ міста вийшли представники іранської та української діаспор для того, аби виразити свою незгоду з диктаторськими режимами, що тероризують їхні держави.

Про це повідомляють #Букви.

Організатори демонстрації зауважили, що в українців та іранців спільні вороги – це два диктатори, які загрожують свободі та глобальній безпеці.

Головною метою акції було показати спротив українців та іранців проти тиранії та автократії. Протест відбувся на Даффі-сквер з 15:00 до 16:30 за місцевим часом.

Мітингувальники тримали плакати зі словами “Жінки. Життя. Свобода”, “Наша кров — наше масло”, “Об’єднаймося заради свободи та демократії”.











Акція протесту іранської та української діаспор у Нью-Йорку проти тиранії та диктатури — фоторепортаж // 6 фото

Участь Ірану в російсько-українській війні

Протягом минулих тижнів РФ здійснила серію атак дронами-камікадзе по всій території України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та сіючи терор в українських містах далеко від лінії фронту. Київ, Вінниця, Одеса, Запоріжжя та низка інших міст постраждали від шквалу атак. Український уряд закликав західні країни посилити допомогу на тлі нового виклику.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.

19 жовтня Верховна Рада ухвалила жорсткішу заяву відносно Ірану у редакції, запропонованій нардепами з фракції “Європейська Солідарність” Олексієм Гончаренком, Артуром Герасимовим та Іриною Геращенко. Первісний проєкт монобільшості містив м’якші формулювання, зокрема, попри теракт проти пасажирського літака авіакомпанії МАУ у 2020 році, стосунки між Україною та Іраном назвали “доволі конструктивними”.

Також анонімні офіційні особи США заявили, що схоже Іран готується передати РФ ракети класу “земля-земля”. За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання. Водночас допускають, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю БПЛА. Йдеться про “новинку” – дрони-камікадзе Arash-2.

Наразі Іран офіційно відхиляє заяви про свою причетність до постачання зброї. Тегеран засудив заклик європейських країн до Ради Безпеки ООН розслідувати звинувачення в тому, що він надав Росії безпілотники.

Дії Ірану є порушенням його ядерної угоди, оскільки ударні дрони-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136” використовуються для ударів на лінії фронту та по цивільних об’єктах в Україні.

Протести в Ірані

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.