На польсько-білоруському кордоні триває акція протесту, учасники якої намагаються перекрити кордон для білоруських та російських вантажівок, які намагаються провезти на територію Білорусі та РФ товари з ЄС. #Букви поспілкувалися з координаторкою акції Іриною Земляною.

#Букви поспілкувалися з тренеркою з безпеки для журналістів Інституту Масової Інформації та координаторкою акції протесту Іриною Земляною.

У коментарі #Буквам пані Ірина розповідала, що зараз декілька сотень протестувальників на польсько-білоруському кордоні не пропускають білоруські та російські фури з товарами з ЄС до Білорусі. У заході беруть участь як українці, так і поляки. Метою акції, каже Земляна, є повна блокада польсько-білоруського кордону для постачання до Білорусі товарів з ЄС. Координаторка акції наголошує, що протестувальники блокують один з тих небагатьох коридорів, яким до Білорусі та Росії ще можуть постачатися товари з ЄС. Йдеться не лише про підсанкційні товари, а й про всі вироби, які можуть потрапити до Білорусі та РФ з Європейського Союзу. Черга з фур вже розтягнулася на 30 кілометрів, проте кількість вантажівок у ній постійно зростає.

Наразі біля місця проведення акції чергує значна кількість поліціянтів. На дорогах правоохоронці облаштували блок-пости, на яких вони візуально оглядають автомобілі учасників акції. Також протестувальників просять їхати до місця проведення заходу об’їздною дорогою, аби уникнути можливих сутичок між ними та водіями вантажівок, які стоять у багатокілометровій черзі. Неподалік від місця проведення акції стоять автозаки, в яких знаходяться польські правоохоронці, які готові діяти в разі потреби. Сьогодні все відбувається спокійно, проте декілька днів тому поліція відтісняла протестувальників, аби все-таки відкрити кордон для фур, які намагалися проїхати на територію Білорусі.

Польська поліція також просила учасників протесту пропускати до Білорусі бодай кілька вантажівок на годину, проте учасники акції, каже Ірина Земляна, цього не роблять, оскільки метою акції є повна блокада кордону для білоруських та російських вантажівок. Протестувальники планують проводити свою акцію принаймні до кінця дня 20 березня.