Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Зазначено, що заходи з реалізації стратегії оновлено Мінреінтеграції з урахування умов воєнного стану. Зокрема, того факту, що звільнення півострова може відбутися вже найближчим часом. Загалом план включає 127 актуалізованих заходів.
Як повідомляється, вдосконалений план з реінтеграції та деокупації півострова стосується захисту прав громадян України та юридичних осіб, законні інтереси яких були порушені внаслідок збройної агресії. Крім того, в межах розробленої концепції увагу буде зосереджено на соціальній та гуманітарній політиці і міжнародному співробітництві. Окремо будуть розглядатися економічна політика та оборонна й безпекова складова.
Наголошено, що включено також нові заходи, серед яких – розробка законопроєкту “Про правовий режим на деокупованих територіях” та формування резерву працівників для комплектування судових, правоохоронних і державних органів. До того ж, планується створення військової адміністрації для діяльності на території АР Крим та медична, реабілітаційна, психологічна адаптація ветеранів війни і звільнених з російського полону осіб.
“Звільнення Криму – неминуче. Вже зараз держава має підготуватися до повноцінного відновлення української влади в Криму. Передусім – сформувати надійний кадровий резерв відновлення. Ці громадяни мають забезпечити не тільки відродження державного управління, а й відновлення справедливості. Ми маємо чіткий план дій, за кожним пунктом закріплені відповідальні виконавці”, – зауважила Верещук.
- Оскільки українські лідери пообіцяли повернути всю свою територію, окуповану Росією, Москва підготувала оборону. Очікуючи контрнаступу ЗСУ, РФ вирила десятки кілометрів окопів і розставила артилерію вздовж Чорного моря в Криму, який вона незаконно анексувала в 2014 році.
- Попри те, що зараз найактивніші бойові дії російсько-української війни тривають на східному напрямку, Україна не забуває й про деокупацію Криму і на півострові ведеться зовсім інші війна.
- Українські розвідники вважають, що російська окупаційна “адміністрація” у Криму розпочала вивозити своїх рідних з півострова.
- Раніше розвідники заявляли, що на території Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.